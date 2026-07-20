El 'Ratón' Ayala le dio una trompada a Dani Olmo: la reacción del español

Sin embargo, en otro sector del campo un ayudante del técnico argentino le dio un fuerte golpe en el rostro a Dani Olmo a la vista de todos y la imagen no tardó en viralizarse por las redes sociales.

La final del la Copa del Mundo terminó en un caos. Leandro Paredes se enganchó con Eric García y Gavi , lo que desató una tangana entre varios jugadores de España y Argentina en la que tuvo que intervenir el propio Lionel Scaloni para intentar controlar la situación.

Ninguno de los presentes en el MetLife Stadium imaginaba que Roberto Fabián Ayala podía agredir a un rival. El 'Ratón' se abalanzó sobre el volante español, le tironeó la pechera y lanzó una trompada que terminó impactando de lleno en la cara.

La agresión lo tomó por sorpresa a Olmo, que no atinó siquiera a levantar los brazos y cubrirse. El encontronazo no pasó a mayores porque los separó Eric García, quien también había sido agredido por Paredes.

Ya en zona mixta, Olmo alzó la voz, pero dejó de lado el puñetazo de Ayala. El español solo tiró un dardo contra la selección argentina en general por haberle dado la espalda a 'La Roja' cuando levantaban el título.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"No nos importa. Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien", expresó Olmo.