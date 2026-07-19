Paredes golpeó a Eric y Gavi responde: la pelea en la final del Mundial

El volante argentino seguramente pasará a la lista de enemigos públicos de la afición española. Ingresó tras el descanso por Nico González cuando el partido estaba sin goles y jugó con fuego durante el resto de minutos acumulando faltas con una amarilla en su haber.

Luego de que España le ganara a Argentina en la final del Mundial 2026 con el único tanto de Ferran Torres en la prórroga, se armó una tangana que provocó el mediocampista Leandro Paredes en su cruce con Eric García .

A su cuestionado desempeño le puso la rúbrica con el pitazop final tras agredir al defensor Eric García que encontró la inmediata defensa de Gavi.

En las imágenes que grabaron los aficionados con su celular desde el MetLife Stadium se aparecia que Paredes se engancha con el zaguero español, quien cae al suelo tras un golpe y la reacción de Gavi no se hizo esperar, aunque también fue derribado con un empujón del argentino.

Paredes se le fue con todo al mediocampista del Barcelona hasta que fue separado por sus propios compañeros y un Lionel Scaloni que también entró en escena para calmar las aguas.

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El futbolista de Boca Juniors quedará en la retina de los hinchas españoles por su juego agresivo y su fuerte encontronazo con Eric y Gavi.