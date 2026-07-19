Argentina se quedó con 10: la roja en la final del Mundial ante España

El mediocampista del Chelsea ya había visto la tarjeta amarilla en el 82' y solo diez minutos más tarde volvió a ser amonestado por una infracción sobre Pau Cubarsí .

España y Argentina empataron sin goles en el tiempo reglamentario y la final del Mundial 2026 se fue a los tiempos extras, aunque la Albiceleste sufrió la expulsión de Enzo Fernández .

Un balón dividido en campo español que terminó despejando el joven zaguero y llevándose el golpe del argentino. El árbitro Slavko Vinčić no amagó para mostrarle la segunda amarilla y seguidamente la roja.

Enzo pedía que se revisara la acción mediante el VAR porque consideraba que no era para amonestación. Sin embargo, el juez esloveno mantuvo su decisión y la Albiceleste se quedó con 10 hombres.

Cabe mencionar que la selección argentina no sufría una expulsión desde hace más de un año. La última vez fue para Nico González en mazo del 2025 en un partido de eliminatorias.