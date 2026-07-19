EN VIVO Argentina vs España final Mundial 2026: Messi busca la segunda estrella

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026



- "Hoy es el día". Este es el texto que Nico Williams acaba de publicar en Instagram junto a una foto suya de rodillas celebrando una victoria durante este Mundial.



- Rakitic va con España. En su aparición en la previa de 'DAZN', el croata se dejó ver con la primera equipación de 'la Roja' y, entre risas, dijo que su mujer y sus hijas, que son sevillanas, le han obligado a ponerse esa camiseta. Para el exjugador, esta es "la final soñada por todos" y espera que "gane España".



- Toni Kroos avisa a Messi, Scaloni y compañía: "Si España marca primero, a Argentina le caerán tres o cuatro goles". Para el exjugador del Real Madrid, 'la Roja' es favorita para ganar la Copa del Mundo.



- El periodista argentino Gastón Edul confirma que Leo Messi y Julián Álavrez serán la pareja ofensiva de Argentina.