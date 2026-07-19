  1. Mundial 2026

EN VIVO Argentina vs España final Mundial 2026: Messi busca la segunda estrella

España y Argentina, Lamine contra Messi, en la mejor final posible por una corona mundial

EN VIVO Argentina vs España final Mundial 2026: Messi busca la segunda estrella
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Argentina y España se ven las caras en la gran final de la Copa del Mundo 2026.
19 de julio de 2026 a las 07:27

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

- "Hoy es el día". Este es el texto que Nico Williams acaba de publicar en Instagram junto a una foto suya de rodillas celebrando una victoria durante este Mundial.

- Rakitic va con España. En su aparición en la previa de 'DAZN', el croata se dejó ver con la primera equipación de 'la Roja' y, entre risas, dijo que su mujer y sus hijas, que son sevillanas, le han obligado a ponerse esa camiseta. Para el exjugador, esta es "la final soñada por todos" y espera que "gane España".

- Toni Kroos avisa a Messi, Scaloni y compañía: "Si España marca primero, a Argentina le caerán tres o cuatro goles". Para el exjugador del Real Madrid, 'la Roja' es favorita para ganar la Copa del Mundo.

- El periodista argentino Gastón Edul confirma que Leo Messi y Julián Álavrez serán la pareja ofensiva de Argentina.

ALINEACIONES, HORA Y CANAL DONDE VER LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano 'Dibu' Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis McAllister, Rodrigo de Paul, Nico González; Leo Messi y Julián Álvarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio Metlife de East Rutherford.

Hora: 15.00 local (19.00 GMT). 1:00 P.M, HORA DE HONDURAS

Canal: Tigo Sports y TVC​​​​​​

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Agencia EFE
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