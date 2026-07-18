La emotiva carta de Messi una noche antes de la final del Mundial ante España

En la previa de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lionel Messi aprovechó para escribir una emotiva carta para los hinchas argentinos de cara al choque del domingo en Nueva York, ante España. Un duelo tan parejo ante los españoles no les permite tener segura una victoria, pese a ello, el astro argentino aprovechó para mandar un mensaje a sus seguidores.

Leo Messi utilizó sus redes sociales para difundir este mensaje, donde expresa un sentimiento profundo de lo que sería su último partido con la albiceleste en un Mundial. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso". La pulga dejó un claro mensaje de despedida con mucha agradecimiento a todos los que lo han acompañado en este largo camino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE