La emotiva carta de Messi una noche antes de la final del Mundial ante España

En la previa de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lionel Messi aprovechó para escribir una emotiva carta para los hinchas argentinos de cara al choque del domingo en Nueva York, ante España.
Un duelo tan parejo ante los españoles no les permite tener segura una victoria, pese a ello, el astro argentino aprovechó para mandar un mensaje a sus seguidores.
Leo Messi utilizó sus redes sociales para difundir este mensaje, donde expresa un sentimiento profundo de lo que sería su último partido con la albiceleste en un Mundial.
"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".
La pulga dejó un claro mensaje de despedida con mucha agradecimiento a todos los que lo han acompañado en este largo camino.
"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia".
También quiso dar calma a toda la afición si el resultado no los acompaña en este duelo ante España.
"Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar".