Toni Kroos señala al campeón del Mundial: "Les caerán tres o cuatro goles"

Argentina y España afrontan la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, en la previa del partido, varias figuras que tuvieron la oportunidad conquistar el torneo en el pasado se animaron a dar su favorito. Uno de los más contundentes fue Toni Kroos, quien levantó el título con Alemania en Brasil 2024 y no dudó en señalar a 'La Roja' como la principal candidata al título.

Kroos analizó el encuentro en el podcast que conduce junto a su hermano Felix y fue categórico al referirse al equipo español. "Si un equipo como España consigue seguir jugando mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él", aseguró. Luego fue todavía más lejos con su pronóstico. "Para mí está claro. España es la favorita. Si marca primero, se acabó. Después, podrían llegar tres o cuatro goles más", sostuvo el exfutbolista del Real Madrid. Kroos insistió con la misma idea y remarcó que un gol temprano podría cambiar por completo el desarrollo de la final. "Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", expresó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE