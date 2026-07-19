  1. Mundial 2026

Toni Kroos señala al campeón del Mundial: "Les caerán tres o cuatro goles"

El exjugador alemán analizó la final del certamen y tiene claro a su selección favoritia para quedarse con el título.

Toni Kroos señala al campeón del Mundial: Les caerán tres o cuatro goles

Toni Kroos considera que España tiene mejor equipo que Argentina y es la favorita para cononarse.

19 de julio de 2026 a las 13:16

Argentina y España afrontan la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, en la previa del partido, varias figuras que tuvieron la oportunidad conquistar el torneo en el pasado se animaron a dar su favorito.

Uno de los más contundentes fue Toni Kroos, quien levantó el título con Alemania en Brasil 2024 y no dudó en señalar a 'La Roja' como la principal candidata al título.

EN VIVO: España y Argentina están empatando por la gran final del Mundial 2026

Kroos analizó el encuentro en el podcast que conduce junto a su hermano Felix y fue categórico al referirse al equipo español. "Si un equipo como España consigue seguir jugando mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él", aseguró.

Luego fue todavía más lejos con su pronóstico. "Para mí está claro. España es la favorita. Si marca primero, se acabó. Después, podrían llegar tres o cuatro goles más", sostuvo el exfutbolista del Real Madrid.

Kroos insistió con la misma idea y remarcó que un gol temprano podría cambiar por completo el desarrollo de la final. "Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", expresó.

Ronaldo sorprende con su favorito para llevarse el Mundial: "Ganará fácil"

Sin embargo, también destacó las principales virtudes del conjunto de Scaloni. "Argentina no es mejor que Alemania, pero tiene una mentalidad increíble y a Messi, que los ha llevado a la final", afirmó.

Además, elogió la vigencia del capitán argentino: "Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente".

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias