¿Trump predice al campeón? Su inesperada confesión sobre Messi

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi". "El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports.

"No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario. Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

De Paul, Montiel y Nico González, las novedades del once de Scaloni

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, presenta tres novedades en el once titular para la final del Mundial 2026 contra España, con la entrada de Rodrigo de Paul, Gonzalo Montiel y Nico González en el lugar de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, en una alineación liderada por Lionel Messi. La Albiceleste sale con Emiliano Martínez, en la portería; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, en la defensa; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico González, en el medio campo; y Julián Alvarez y Lionel Messi, en la delantera.