¿Quiénes han ganado la bota de oro en los Mundiales? Mbappé está cerca de repetir

Nadie ha repetido como goleador en una Copa del Mundo en la historia y Mbappé podría convertirse en el único en hacerlo si Messi no dice lo contrario. Estos son todos los ganadores de la Bota de Oro de las Copas del Mundo desde 1938.
Uruguay 1930: Guillermo Stábile (delantero de Argentina) anotó 8 goles en el torneo donde Uruguay se coronó campeón.
Italia 1934: El delantero Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) anotó 5 goles en un torneo donde fueron sensación y que ganaron los italianos.
Francia 1938: El brasileño Leônidas da Silva (Brasil) se despachó con 7 goles en el torneo donde fueron semifinalistas y que ganó Italia.
Brasil 1950: El delantero Ademir (Brasil) marcó 8 goles en el torneo que perdieron frente a Uruguay en el famoiso “Maracanazo”.
Suiza 1954: Sándor Kocsis (Hungría)marcó- 11 goles y su selección fue subcampeona tras perder ante Alemania Federal.
Suecia 1958: Just Fontaine (Francia). Anotó 13 goles (Récord absoluto de goles en un solo mundial); esta vez Mbappé quedó a un solo gol y solo Messi lo podría superar hoy pero necesita hacer un póker.
Chile 1962: Fueron varios los que anotaron 4 goles: Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Flórián Albert (Hungría), Valentin Ivanov (URSS), Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile). Los brasileños fueron campeones.
Inglaterra 1966: Eusébio; el histórico goleador de Portugal anotó 9 goles y llevó a su selección hasta las semifinales en un torneo donde Inglaterra se coronó campeón tras derrotar a Alemania Federal.
México 1970: El Torpedo, Gerd Müller de Alemania anotó 10 goles para ganar la Bota de Oro en el Mundial que ganó Brasil con Pelé como figura en el estadio Azteca.
Alemania Federal 1974: Grzegorz Lato el histórico goleador de Polonia anotó 7 goles en esa Copa del Mundo donde fueron la selección revelación llegando a semifinales.
Argentina 1978: Mario Kempes, conocido como el “Matador”, fue un delantero que lideró a Argentina al título en aquella recordada final ante Holanda. Anotó 6 goles.
España 1982: Paolo Rossi (Italia) anotó 6 goles. Oficialmente, la FIFA y Adidas comenzaron a entregar la Bota de Oro en esta competencia hasta la actualidad.
México 1986: Gary Lineker (Inglaterra) hizo 6 goles en esa competencia donde llegaron hasta cuartos de final y fueron eliminados por Argentina en el mítico partido de la Mano de Dios y del mejor gol de todos los tiempos.
Italia 1990: El delantero Salvatore Schillaci (Italia), hizo 6 goles en ese lindo Mundial que fueron locales pero que perdieron al quedar fuera y que después Alemania se coronó campeón venciendo a Argentina.
Estados Unidos 1994: Hubo dos jugadores peleando la Bota de Oro; Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria), ambos con 6 goles. El búlgaro se la llevó porque hizo más asistencias.
Francia 1998: La primera Copa del Mundo para Croacia donde fue la gran sorpresa llegando a semifinales y terminó con Davor Šuker con 6 goles como ganador de la Bota de Oro.
Corea-Japón 2002: Ronaldo (Brasil) hizo 8 goles y en ese momento se convirtió en el máximo anotador de los mundiales. El fenómeno además se coronó campeón con Brasil venciendo en la final a Alemania.
Alemania 2006: El delantero Miroslav Klose (Alemania) hizo solo 5 goles en el torneo que fueron anfitriones, pero le bastó para ganar la Bota de Oro. El título lo ganó Italia venciendo en la final a Francia.
Sudáfrica 2010: La Bota de Oro fue de Thomas Müller (Alemania) que 5 goles; se la llevó en un torneo donde llegaron a semifinales perdiendo con España que al final se coronó campeona venciendo a Holanda.
Brasil 2014: James Rodríguez de Colombia fue Bota de Oro marcando 6 goles en el torneo. Los colombianos fueron un equipo sorpresa llegando hasta cuartos de final.
Rusia 2018: El delantero Harry Kane de Inglaterra anotó 6 goles en el Mundial donde fueron semifinalistas y lo ganó Francia, liderada por Mbappé.
Qatar 2022: Kylian Mbappé (Francia) hizo 8 goles y perdió la final ante Argentina de Messi, pero su consolación fue ganar la Bota de Oro.
Kylian Mbappe de Francia celebra un gol este sábado, en el partido por el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra con el que llegó a 12 dianas en la competencia y está cerca de la Bota de Oro.