El lado sexi de la final: las novias de los jugadores de España y Argentina

España y Argentina se disputan la Copa del Mundo este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la mayoría de las parejas de los jugadores estarán en las tribunas. Ingenieras, profesoras, empresarias y modelos.
Inés García ha sido la última conquista de Lamine Yamal. La joven creadora de contenido ha cobrado gran notoriedad mediática tras confirmarse que comparte una relación sentimental con el crack español, que hoy intentará conquistar su primera Copa del Mundo.
En las horas previas al esperado encuentro, Inés publicó un mensaje en sus redes sociales para Lamine: "Feliz día mi amor, te lo mereces".
Nico Williams, que ya se recuperó totalmente de sus molestias físicas, sale con la hermosa influencer Ainhi García. Ella se destaca como ingeniera especialista en Inteligencia Artificial y como profesora en el sector tecnológico.
Durante su etapa por el Leipzig antes de fichar por el Barcelona, Dani Olmo conoció al amor de su vida. El volante español se casó con la modelo y creadora de contenido alemana, Laura Abla Schmitt.
Pedri mantiene un noviazgo con la tinerfeña Alejandra Dorta. La bella influencer es cinco años mayor que el jugador (28) y ambos son de la misma región en las Islas Canarias. Actualmente vive en Madrid, aunque viaja constantemente a Barcelona y acompaña al futbolista en sus compromisos profesionales.
El defensor Pau Cubarsí ale con la catalana Martina Riera, manteniendo su relación de forma muy discreta.
Marc Cucurella, que tendrá la complicada misión de intentar frenar a Messi, está casado con la creadora de contenido Claudia Rodríguez, con quien tiene tres hijos.
Marcos Llorente y Patricia Noarbe, popularmente conocida en el mundo digital como Paddy Noarbe, decidieron contraer matrimonio en junio de 2023 en una gran celebración en Mallorca.
Mikel Oyarzabal, goleador de la selección española, se casó con Ainhoa Larrauri. Ella es médica de profesión y se especializada en Medicina Física y Rehabilitación. Ejerce formalmente su trabajo en Pamplona.
La novia de Pedro Porro es María Hurtado.A pesar de que intentan mantener una relación discreta y alejada del foco mediático, la pareja comparte una vida estable en Inglaterra, donde el lateral español juega para el Tottenham.
Mientras que la esposa de Aymeric Laporte es Sara Botello, una destacada bailarina profesional, formada en danza contemporánea y ballet clásico. Ambos se concieron en Bilbao y se casaron en 2023.
Por el lado de la selección argentina tenemos a la más reconocida de todas: Antonela Roccuzzo. La influencer y esposa de Leo Messi siempre lo acompaña durante sus partidos y acompañada de los tres hijos que tien con el delantero.
La modelo Agustina Gandolfo, con más de 2 millones de seguidores en Instagram, es la mujer que atrapó a Lautaro Martínez.
El mediocampista Rodrigo de Paul y la cantante Tini Stoessel oficializaron su compromiso. Recientemente se filtró que fijaron su boda para el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Copa del Mundo obtenida por Argentina en Qatar 2022.
Camila Galante (derecha) sosteniendo una camiseta de su marido Leandro Paredes durante uno de los partidos del presente Mundial.
Valentina Cervantes es una famosa modelo e influencer argentina, reconocida a nivel internacional por ser la pareja de Enzo Fernández. Acompaña al mediocampista desde sus inicios en las inferiores de River Plate. En sus comienzos en Buenos Aires, compartían un pequeño monoambiente en Villa Urquiza antes del salto al estrellato mundial.
Carolina Calvagni es una empresaria, modelo e influencer fitness argentina, que conquistó el corazón de Nicolás Tagliafico. Con más de una década al lado del futbolista, ha construido su propia identidad comercial y una comunidad de más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.
Amanda "Mandinha" Martínez es una diseñadora de interiores y empresaria anglo-portuguesa, reconocida por ser la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez. A diferencia del perfil mediático tradicional, ella ha logrado consolidar un verdadero imperio comercial propio en el Reino Unido.
Muriel López Benítez es una bailarina de formación, creadora de contenido y empresaria argentina, que se casó con el defensor Lisandro "Licha" Martínez. Originaria de Gualeguay, Entre Ríos, destaca dentro del grupo de las parejas de los futbolistas por su carisma, su perfil alegre y su fuerte presencia en las tribunas.
La esposa de Thiago Almada es la influencer argentina Antonella D'Alotta. La pareja oficializó públicamente su noviazgo a principios de 2024 y contrajo matrimonio en diciembre de ese mismo año en una mega fiesta que reunió a varios de los futbolistas campeones del mundo de la Albiceleste.
La novia de Julián Álvarez es la profesora de educación física y exjugadora de hockey María Emilia Ferrero. La pareja comparte una historia arraigada en sus raíces y, a comienzos de este año, consolidaron su familia dándole la bienvenida a su primer hijo.
La mujer de Alexis Mac Allister es la licenciada en diseño de indumentaria, modelo e influencer Ailén Cova. Amigos desde la infancia en su natal provincia de La Pampa, consolidaron su noviazgo a finales de 2022. Actualmente, la pareja reside en Inglaterra debido al presente del mediocampista en el Liverpool, y han formado una familia con la llegada de su primera hija, Alaia.