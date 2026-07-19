Asusta a Argentina: el sorpresivo mensaje de Yamal a horas de la final: "Por ti"

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Lamine Yamal volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con sus orígenes. El joven delantero compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su infancia que rápidamente se volvió viral entre los aficionados. “Por ti y por la calle”, escribió el atacante de 19 años junto a la imagen. La frase hace referencia a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y dio sus primeros pasos en el fútbol.

En la publicación se observa a un pequeño Yamal vistiendo el buzo de La Torreta, uno de los primeros clubes en los que se formó, mientras acompaña la imagen con una canción del rapero Morad. No es la primera ocasión en la que el futbolista rinde homenaje a sus raíces, una costumbre que ha mantenido desde que irrumpió en la élite del fútbol europeo.

El extremo español afrontará la final después de un Mundial en el que su rendimiento estuvo por debajo de las enormes expectativas que lo acompañaban. Una lesión sufrida en el cierre de la temporada con el Barcelona condicionó su inicio en el torneo y lo obligó a recuperar ritmo de competencia de forma gradual. Con el paso de los partidos fue ganando protagonismo hasta regresar al equipo titular durante la fase eliminatoria. Hasta ahora suma un gol, convertido frente a Arabia Saudita, no registra asistencias y, pese a ello, fue distinguido en dos oportunidades como el Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE