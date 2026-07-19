Ronaldo sorprende con su favorito para llevarse el Mundial: "Ganará fácil"

La expectativa creció a medida que se acercaba la gran final del Mundial 2026. Este domingo Argentina y España definen al campeón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 28 mil espectadores.

En la previa del partido, una de las voces más autorizadas del fútbol dejó un pronóstico que no pasó desapercibido. Ronaldo Nazário, bicampeón del mundo con Brasil y una de las máximas leyendas de la historia del deporte, eligió a su favorito y fue categórico.

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok, el exdelantero aseguró que el combinado español destronará a los argentinos.

"España ganará fácil la final", sentenció Ronaldo, que también explicó que su elección no reponde a los ocurrido en las semifinales cuando 'La Roja' borró por completo a Francia.

El brasileño afirma que siempre ha visto a la selección española como una seria candidata a volver ganar el Mundial, una convicción que mantiene desde hace tiempo cuando era futbolista activo.

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"Para mí los favoritos siempre fueron España y Francia. Recuerdo que antes del partido de la semifinal dije que el campeón saldría de ahí", asegura.

España disputa la segunda final de un Mundial en su historia, por lo que busca repetir el título que consiguió hace 16 años en Sudáfrica.

Argentina, por su parte, defenderá la corona e intentará alcanzar un histórico bicampeonato en el que podría el último baile de su capitán, Leo Messi.