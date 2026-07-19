  1. Mundial 2026

El descuido de Mbappé: la foto de Ester Expósito que terminó borrando

El delantero francés estuvo compartiendo con su pareja y publicó una imagen de ella que solo duró pocos segundos en sus redes sociales.

El descuido de Mbappé: la foto de Ester Expósito que terminó borrando

Kylian Mbappé publicó una imagen de Ester Expósito en su Intagram y la terminó eliminando a los 27 segundos.

19 de julio de 2026 a las 14:39

Una vez finalizada la participación de Francia cayendo 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial 2026, Kylian Mbappé ha decidido desconectar y reencontrarse con sus seres queridos.

El delantero de 27 años se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen con 22 tantos, tras el doblete que firmó ayer en Miami. Hizo un total de 10 dianas durante todo el torneo.

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Unas cifras increíbles, pese a que no ha podido cumplir su objetivo de ganar la segunda estrella con la selección. Una vez finalizado el duelo, Mbappé se marchó junto a su pareja Ester Expósito a descansar.

La modelo y actriz española viajó a Estados Unidos y presenció el último partido del atacante desde las tribunas. Sin embargo, minutos más tarde Kylian publicó, por un supuesto descuido, una fotografía de su novia que no tardó en viralizarse por las redes sociales.

En la imagen aparecía Ester con la indumentaria de la selección francesa y portando el gefete de capitán que utiliza Mbappé. Pero el futbolista la borró rápidamente, aunque varios usuarios y medios ya tenían la captura de pantalla en sus dispositivos.

Mbappé subió una foto de Ester Expósito con el uniforme de Francia y la eliminó de inmediato.

Mbappé subió una foto de Ester Expósito con el uniforme de Francia y la eliminó de inmediato.

La foto apenas duró 27 segundos, lo que confirma que Mbappé y Ester están juntos, aunque ya era obvio al verlos de la mano por las calles de Madrid.

La pareja estaría saliendo desde hace unos cinco meses. Los primeros rumores y citas se situaron a finales de febrero de 2026, y el romance salió a la luz públicamente a principios de marzo, cuando fueron fotografiados juntos en París y viajando en el mismo jet privado.

La relación dio un salto mediático a principios de marzo, cuando aparecieron imágenes de ambos viajando en el mismo jet privado entre París y Madrid.

Después llegaron más fotos de citas, una partida de bolos, cenas y paseos, lo que hizo que la prensa del corazón diera prácticamente por confirmada la relación.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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