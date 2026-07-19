El descuido de Mbappé: la foto de Ester Expósito que terminó borrando

Una vez finalizada la participación de Francia cayendo 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial 2026, Kylian Mbappé ha decidido desconectar y reencontrarse con sus seres queridos. El delantero de 27 años se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen con 22 tantos, tras el doblete que firmó ayer en Miami. Hizo un total de 10 dianas durante todo el torneo.

Unas cifras increíbles, pese a que no ha podido cumplir su objetivo de ganar la segunda estrella con la selección. Una vez finalizado el duelo, Mbappé se marchó junto a su pareja Ester Expósito a descansar. La modelo y actriz española viajó a Estados Unidos y presenció el último partido del atacante desde las tribunas. Sin embargo, minutos más tarde Kylian publicó, por un supuesto descuido, una fotografía de su novia que no tardó en viralizarse por las redes sociales. En la imagen aparecía Ester con la indumentaria de la selección francesa y portando el gefete de capitán que utiliza Mbappé. Pero el futbolista la borró rápidamente, aunque varios usuarios y medios ya tenían la captura de pantalla en sus dispositivos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE