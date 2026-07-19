Scaloni rompe el silencio tras perder el Mundial 2026: "Montón de cosas para decir"

Lionel Scaloni se declaró triste, con un "montón de cosas para decir" que ahora no valen la pena exponer, seguro de que los argentinos son grandes en las victorias y las derrotas y con la certeza de que los pupilos de su amigo Luis de la Fuente hoy "han sido mejores". "Es la verdad", agregó con resignación el seleccionador que hace cuatro años llevó a Argentina a la conquista del tercer título mundial de la historia y este domingo perdió la oportunidad de sumar el cuarto al caer por 1-0 ante España.

Pese a ello enfatizó que siempre se acordará de lo hecho hasta hoy. "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos", expresó. "Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos aquí, pero no vale la pena", manifestó tras el encuentro al aludir a las dificultades que sus pupilos superaron en cada instancia de eliminación directa. Matizó que, pese a perder ante un rival que los superó, no por eso van a dejar de acordarse de todo lo que hicieron en el Mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE