  1. Mundial 2026

El otro golpe a Messi: así quedó la tabla de goleo por la Bota de Oro del Mundial

El francés se quedó con la Bota de Oro de la Copa del Mundo de United.

El otro golpe a Messi: así quedó la tabla de goleo por la Bota de Oro del Mundial

Lionel Messi perdió la Bota de Oro de la Copa del Mundo
19 de julio de 2026 a las 14:16

Kylian Mbappé dominó la tabla de goleadores del Mundial United 2026 tras la disputa del partido por el tercer lugar, consolidándose como el máximo artillero del torneo con 10 anotaciones. El delantero francés se quedó en la cima del ranking, aunque ya no podrá aumentar su cifra al haber finalizado la participación de su selección.

El principal perseguidor del atacante galo es Lionel Messi, quien suma ocho goles y aún tiene la oportunidad de acercarse o incluso superarlo en la gran final entre Argentina y España. La lucha por la Bota de Oro se mantiene abierta gracias a que el capitán argentino todavía tiene un partido por disputar.

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En la tercera posición aparecen Jude Bellingham, de Inglaterra, y Erling Haaland, de Noruega, ambos con siete tantos. Bellingham cerró su participación tras el encuentro por el tercer puesto, mientras que Haaland quedó eliminado en los cuartos de final, pero mantuvo un lugar entre los máximos anotadores del certamen.

Más abajo en el listado figuran Ousmane Dembélé y Harry Kane, quienes registran seis goles cada uno. Ambos delanteros fueron protagonistas con sus respectivas selecciones y contribuyeron de manera importante en el camino de Francia e Inglaterra durante el campeonato.

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El español Mikel Oyarzábal ocupa la siguiente casilla con cinco anotaciones y todavía puede mejorar su registro en la final del Mundial. En tanto, el brasileño Vinícius Júnior cierra el grupo de los principales goleadores con cuatro conquistas, tras la eliminación de la Canarinha en las rondas de eliminación directa.

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial United 2026: Kylian Mbappé (10), Lionel Messi (8), Jude Bellingham (7), Erling Haaland (7), Ousmane Dembélé (6), Harry Kane (6), Mikel Oyarzábal (5) y Vinícius Júnior (4). La gran final entre Argentina y España definirá si Messi u Oyarzábal logran modificar el orden de la clasificación y pelear por la Bota de Oro del torneo.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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