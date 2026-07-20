El castigo a Leandro Paredes tras agredir a Gavi luego perder la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo no solo dejó tristeza en el plantel argentino por la derrota 1-0 ante España, sino también una imagen lamentable que está dando la vuelta al mundo. El mediocampista Leandro Paredes protagonizó un tenso cruce violento minutos después del silbatazo final.

Frustrado por el resultado, el volante surgido en Boca Juniors increpó duramente a los futbolistas españoles Eric García y Gavi. Entre empujones y forcejeos que amenazaban con pasar a mayores, Paredes descargó su impotencia contra sus rivales, obligando a sus propios compañeros de la 'Albiceleste' a intervenir rápidamente para separarlo y evitar una batalla campal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Expulsión y posible castigo

La reprochable actitud del argentino no quedó impune. Aunque el partido ya había terminado, el árbitro principal, Slavko Vincic, fue advertido por uno de sus asistentes sobre las agresiones. Sin dudarlo, el colegiado esloveno le mostró la tarjeta roja directa a Paredes. Al tratarse de una agresión física directa y en un escenario de máxima visibilidad como una final del Mundial, se espera que el comité disciplinario de la FIFA actúe de oficio, según informa Bolavip.