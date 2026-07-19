Scaloni impacta con la decisión sobre su futuro en Argentina: "No sé si voy a poder"

Lionel Scaloni aseguró este domingo, tras la final perdida por Argentina contra España, que la gente debería "estar orgullosa de Leo Messi, antes de abandonar la rueda de prensa posterior al encuentro del MetLife Stadium entre lágrimas. "Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada", dijo Scaloni tras la derrota 0-1 en la prórroga de Argentina ante España. El técnico subrayó que no había hablado con Messi sobre su futuro. En su emotiva comparecencia en rueda de prensa, Scaloni afirmó que había "llorado todo lo que tenía que llorar" en el vestuario, pero la emoción era todavía muy evidente.

"Estamos tristes porque no pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme a toda la gente que hoy nos ha dado esa poca fuerza que nos quedaba. Ellos nos han ayudado a llegar hasta el final con el partido abierto. Ellos fueron los justos vencedores y esta es la realidad, y faltó poquito. Solo queda agradecer a mis jugadores, a toda la gente que ha dado una mano enorme para poder llegar a otra final del Mundial. Y a seguir. Agradecimiento es la única palabra", afirmó. Scaloni, que dejó en el aire su continuidad, destacó su orgullo por las dos Copa América y el Mundial de 2022 ganado con Argentina. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros", indicó. Scaloni, que tiene contrato hasta diciembre, no confirmó que continuará, en la conferencia de prensa posterior al partido. "Con respecto a mí tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia) más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo. Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar, al presidente le estoy agradecido".

"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma", añadó llorando antes de abandonar la sala de prensa. El seleccionador argentino definió España como "justa vencedora" de la final, aunque consideró que las lesiones sufridas por Cristian Romero y Lisandro Martínez condicionaron su gestión de la final, así como la roja "evitable" vista por Enzo Fernández.