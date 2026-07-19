¿Le negó el saludo a Donald Trump? Cuti Romero se hizo viral por polémico gesto

España levantó la Copa del Mundo 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en una final en la que el conjunto europeo fue superior durante gran parte del encuentro. La Roja dominó las acciones desde el inicio y encontró el tanto del triunfo en el segundo tiempo del alargue, frustrando el sueño albiceleste de conquistar un nuevo título mundial.
Una vez concluido el compromiso, todas las miradas se trasladaron a la ceremonia de premiación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó como anfitrión del evento y compartió el escenario principal junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega de las medallas y el trofeo de campeón.
La presencia del mandatario estadounidense no pasó desapercibida. Al subir a la tarima recibió una fuerte silbatina por parte de un sector de los aficionados presentes en el estadio, aunque no fue posible determinar con claridad si los abucheos estaban dirigidos exclusivamente hacia él o respondían a otro momento del protocolo.
LA POLÉMICA MUNDIAL
Uno de los episodios que más comentarios generó en las redes sociales ocurrió cuando Cristian Romero pasó a recibir la medalla de subcampeón. Después de que Lionel Messi y Rodrigo De Paul saludaran a las autoridades, el defensor argentino protagonizó una acción que muchos interpretaron como un desaire hacia Trump, al aparentemente evitar estrecharle la mano durante la ceremonia.
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Más allá de esa escena, el zaguero del Tottenham terminó la final con un sabor amargo por lo ocurrido dentro del terreno de juego. Romero fue una de las figuras defensivas de Argentina mientras intentó contener los constantes ataques de España, pero una molestia física le impidió completar el encuentro.
El exjugador de Belgrano abandonó el partido a los 70 minutos y fue sustituido por Facundo Medina. Desde el banco observó cómo el conjunto español mantuvo la presión hasta encontrar el gol decisivo de Ferran Torres, una anotación que acabó con las aspiraciones argentinas de conquistar el bicampeonato del mundo.