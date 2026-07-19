¿Le negó el saludo a Donald Trump? Cuti Romero se hizo viral por polémico gesto

España levantó la Copa del Mundo 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en una final en la que el conjunto europeo fue superior durante gran parte del encuentro. La Roja dominó las acciones desde el inicio y encontró el tanto del triunfo en el segundo tiempo del alargue, frustrando el sueño albiceleste de conquistar un nuevo título mundial. Una vez concluido el compromiso, todas las miradas se trasladaron a la ceremonia de premiación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó como anfitrión del evento y compartió el escenario principal junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega de las medallas y el trofeo de campeón.

La presencia del mandatario estadounidense no pasó desapercibida. Al subir a la tarima recibió una fuerte silbatina por parte de un sector de los aficionados presentes en el estadio, aunque no fue posible determinar con claridad si los abucheos estaban dirigidos exclusivamente hacia él o respondían a otro momento del protocolo.

LA POLÉMICA MUNDIAL