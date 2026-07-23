Se retira de la selección Argentina con desgarrador mensaje: "Soñé de..."

Apenas cinco días después de la final de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Argentina se quedó con el subcampeonato tras caer ante España, Nicolás Otamendi hizo oficial lo que ya se anticipaba: no volverá a vestir la camiseta albiceleste. El defensor central de 38 años, que recientemente regresó al fútbol argentino para convertirse en refuerzo de River Plate, utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida del equipo nacional con el que logró la gloria máxima en Qatar 2022 y alcanzó dos finales del mundo consecutivas.

A través de su cuenta de Instagram, el zaguero central fue directo sobre lo difícil del momento: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el referente de la defensa. En su descargo, remarcó el orgullo de haber representado al país durante más de una década: “La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para cerrar su publicación, Otamendi dejó en claro que su vínculo con la camiseta trasciende los logros obtenidos: “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”.

Una carrera llena de gloria y títulos



El camino de Nicolás Otamendi en la Selección comenzó el 19 de mayo de 2009 bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, quien luego lo incluyó en la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010. A lo largo de sus 17 años vistiendo la camiseta argentina, el zaguero cosechó números y logros históricos:

-Partidos disputados: 139

-Goles convertidos: 8

-Títulos alcanzados (4): Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y Copa América 2024.





El posteo completo de Nicolás Otamendi