Se retira de la selección Argentina con desgarrador mensaje: "Soñé de..."

Apenas cinco días después de la final de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Argentina se quedó con el subcampeonato tras caer ante España, Nicolás Otamendi hizo oficial lo que ya se anticipaba: no volverá a vestir la camiseta albiceleste.
El defensor central de 38 años, que recientemente regresó al fútbol argentino para convertirse en refuerzo de River Plate, utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida del equipo nacional con el que logró la gloria máxima en Qatar 2022 y alcanzó dos finales del mundo consecutivas.
A través de su cuenta de Instagram, el zaguero central fue directo sobre lo difícil del momento: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el referente de la defensa.
En su descargo, remarcó el orgullo de haber representado al país durante más de una década: “La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”.
Para cerrar su publicación, Otamendi dejó en claro que su vínculo con la camiseta trasciende los logros obtenidos:
“Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”.
Una carrera llena de gloria y títulos
El camino de Nicolás Otamendi en la Selección comenzó el 19 de mayo de 2009 bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona, quien luego lo incluyó en la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010.
A lo largo de sus 17 años vistiendo la camiseta argentina, el zaguero cosechó números y logros históricos:
-Partidos disputados: 139
-Goles convertidos: 8
-Títulos alcanzados (4): Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y Copa América 2024.
El posteo completo de Nicolás Otamendi
“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.
Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.
El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.
Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.
Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.
Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.
Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.
Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.
Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.
Hasta siempre, Selección”.