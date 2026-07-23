Figura de Cabo Verde en el Mundial es fichado por sorpresivo club: "Vestirá..."

El Gremio, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, anunció este jueves el fichaje del delantero caboverdiano Jovane Cabral, que viene de disputar con su selección el Mundial de Norteamérica 2026. "De la Copa del Mundo a Porto Alegre. Jovane Cabral es el primer futbolista de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta", celebró el club en sus redes sociales al anunciar su nuevo refuerzo. Cabral, de 28 años, ha firmado un contrato con el Tricolor Gaucho para lo que queda de esta temporada y la siguiente, es decir, hasta finales de 2027.

El atacante integró la sorprendente y aguerrida selección de Cabo Verde en el pasado Mundial y jugó de titular contra los dos finalistas del torneo: España, en la fase de grupos, y Argentina, en los dieciseisavos de final. Cabral comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa y fue subiendo peldaños hasta que debutó en el primer equipo en 2017. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la disciplina lusa conquistó varios títulos, entre ellos una Liga (2020), una Copa de Portugal (2018), tres Copas de la Liga Portuguesa (2018, 2020 y 2021) y una Supercopa de Portugal (2021). A partir de ahí inició una serie de cesiones que lo llevaron a los italianos Lazio y Salernitana y al Olympiacos de Grecia. En 2024, volvió definitivamente a su país natal para poner rumbo al Estrela da Amadora, donde ha militado durante las dos últimas temporadas.