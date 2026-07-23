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Adeyemi es jugador del Barcelona: largo contrato que firmó y millones que ganará

El Barcelona ficha a Karim Adeyemi para reforzar el ataque de Flick. Es el segundo jugador tras la llegada de Gordon.

Adeyemi es jugador del Barcelona: largo contrato que firmó y millones que ganará

Adeyemi firma un largo contrato con el Barcelona: estos son los millones que ganará

 Foto de redes del Barcelona
23 de julio de 2026 a las 06:22

El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi.

El internacional alemán, que ya hace ocho días que llegó a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato, será presentado hoy a las 13.30 horas en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou.

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Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas banda y ocasionalmente como delantero centro y que llega con el aval de Hansi Flick, que lo conoce bien. Y es que el actual entrenador del conjunto azulgrana fue quien le hizo de debutar, con 19 años, con la selección absoluta de Alemania.

El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.

Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Karim Adeyemi, que habitualmente juega, a pierna cambiada, como extremo derecho, debería ser a priori, el recambio natural de Lamine Yamal en esa banda. Y en principio, ocupará en la plantilla azulgrana el puesto que dejará vacante el joven extremo sueco Roony Bardjhij, que se marchará cedido.

La del punta germano es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordon (Newcastle).

Además, se conoció que Karim Adeyemi ganará alrededor de 6 millones de euros netos por temporada (unos 11,7 millones de euros brutos) tras su fichaje por el FC Barcelona.

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Agencia EFE
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