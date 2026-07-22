Mourinho no cuenta con él: se va del Real Madrid y las ofertas que ha recibido

La llegada de José Mourinho al Real Madrid había despertado una gran ilusión en Franco Mastantuono. El joven mediocampista argentino esperaba que el experimentado entrenador portugués le brindara una nueva oportunidad para revertir una temporada marcada por la irregularidad y recuperar la confianza tanto del club como de la afición. Sin embargo, el escenario terminó siendo muy diferente. El técnico portugués dio luz verde para que el futbolista salga cedido durante este mercado de fichajes, al considerar que no tendrá un papel importante dentro de su proyecto deportivo para la próxima temporada.

La situación de Mastantuono se complicó aún más con el desembarco de Bernardo Silva y la posibilidad de que Michael Olise también se incorpore al conjunto blanco. Ambos refuerzos incrementarían la competencia en una zona del campo donde el argentino ya había perdido protagonismo frente a Arda Güler. Pese a que el Real Madrid realizó una fuerte inversión cercana a los 60 millones de euros para ficharlo desde River Plate, la realidad es que el talento del mediocampista no ha sido suficiente para consolidarse entre los titulares, especialmente por la presencia de jugadores que hoy cuentan con mayor respaldo dentro del plantel. Ante este panorama, la entidad madridista ya trabaja en encontrarle un nuevo destino. La intención no pasa por venderlo de manera definitiva, sino por cederlo a préstamo, sin incluir una obligación de compra, con el objetivo de que pueda acumular minutos, confianza y continuidad, tal como ocurrió recientemente con Endrick durante su cesión al Olympique de Lyon. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Las propuestas no tardaron en aparecer. Más de cinco clubes de España y de otras ligas europeas han mostrado interés en hacerse con los servicios del futbolista para la próxima campaña. Incluso, River Plate analizó la posibilidad de repatriarlo a comienzos de junio, aunque la directiva del Real Madrid considera prioritario que continúe su desarrollo en alguna de las principales competiciones del fútbol europeo.

La posibilidad de salir cedido representa un nuevo revés para Mastantuono, quien con apenas 18 años ya ha vivido momentos de enorme exposición mediática y deportiva desde su llegada al club blanco. Hace apenas unas semanas también sufrió otro golpe importante al quedar fuera de la convocatoria de la selección argentina para el Mundial de 2026, pese a haber formado parte del proceso previo e incluso portar en algunas ocasiones el emblemático dorsal número 10. Su pérdida de protagonismo en el Real Madrid terminó afectando también sus opciones con la Albiceleste y provocó un creciente cuestionamiento por parte de la prensa y de un sector de la afición.