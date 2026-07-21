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No es Julián Álvarez: Laporta confirma el fichaje que ya realizó para Barcelona

Laporta confirma que el Barça presentará su nuevo fichaje el miércoles. Fue pedido de Hansi Flick.

No es Julián Álvarez: Laporta confirma el fichaje que ya realizó para Barcelona

Joan Laporta confirmó el nuevo fichaje del FC Barcelona.
21 de julio de 2026 a las 08:20

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha confirmado a su llegada procedente de Nueva York, donde asistió a la parte final del Mundial, que la entidad azulgrana presentará este miércoles a su último fichaje, el alemán Karim Adeyemi.

"Mañana se hará", ha dicho escuetamente Laporta, preguntado sobre cuándo el club catalán anunciará el fichaje. Adeyemi lleva días en Barcelona, pasó la revisión médica la pasada semana e incluso visitó en la ciudad deportiva a Hansi Flick, su principal valedor.

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Adeyemi llega procedente del Borussia Dortmund y a cambio de 22 millones de euros fijos más unos bonus de 7 millones de euros más.

Se trata del segundo fichaje del nuevo proyecto, después de la contratación del británico Anthony Gordon (Newcastle).

El atacante alemán, de 24 años, llega para darle mayor velocidad y desborde a la delantera del equipo. Su polivalencia es una de sus mayores virtudes, ya que puede jugar sin problemas como extremo por cualquiera de las dos bandas o actuar como centrodelantero.

Hansi Flick, quien ya lo conoce de su etapa en la selección de Alemania, lo considera una pieza clave para reforzar el ataque y darle más alternativas de gol al Barcelona en esta nueva temporada.

Con su llegada y la del británico Anthony Gordon, la directiva del club busca refrescar el plantel con futbolistas jóvenes, rápidos y con mucho futuro.

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Se espera que Karim Adeyemi firme su contrato por las próximas cinco temporadas y sea presentado oficialmente ante la prensa y la afición en el Spotify Camp Nou, para luego sumarse de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico.

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EFE
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