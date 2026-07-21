Lamine Yamal revela lo que habló con Messi: "Escuchar esas palabras..."

Leo Messi y Lamine Yamal protagonizaron una de las escenas más emotivas de la final del Mundial luego de que España terminara venciendo a Argentina por la mínima en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Cuando el rosarino estaba en el suelo lamentándose por la dura derrota, la joven estrella del Barcelona hizo que el '10' se levantara para enfundarse en un abrazo y fue ahí cuando lo felicitó por el título.

Después de aquella imagen, Lamine contó los detalles de la breve charla que mantuvo con Messi después del partido que consagró a 'La Roja'. "Jugar contra Leo en un escenario como este, fue algo surrealista. Él es el mejor de la historia y alguien a quien siempre he admirado. Cuando sonó el pitido final, mi primer instinto fue ir a mostrarle todo mi respeto y fue increíblemente generoso", reveló el extremo zurdo ante los medios. En esa línea, contó detalles sobre su encuentro con el astro argentino: "Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante porque el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca, es algo que me llevaré para el resto de mi carrera. Fue algo casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE