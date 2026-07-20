¡Fuerte mensaje de Rodrigo de Paul luego de perder el Mundial!

Rodrigo de Paul, mediocampista del seleccionado argentino, se mostró este lunes muy dolido por la derrota sufrida ayer ante España en la final del Mundial que se disputó en el MetLife de Nueva Jersey ante más de 80 mil espectadores (1-0). El jugador de 32 años, que milita en el Inter Miami, apuntó a quienes "instalaron conspiraciones infundadas" contra la Albiceleste y asegura que les molesta ver cómo su equipo logró los éxitos anteriores.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", escribió De Paul en su perfil oficial de Instagram. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", añadió.