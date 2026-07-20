Argentina hace la solicitud menos esperada para volver a jugar contra España

La Selección de Argentina intenta dejar atrás la enorme decepción que le dejó la final del Mundial 2026, donde cayó frente a España y vio frustrado su objetivo de conquistar un segundo título mundial consecutivo. El resultado significó un duro golpe para el plantel dirigido por Lionel Scaloni, que no logró imponer su fútbol en el partido decisivo.
El conjunto albiceleste estuvo lejos del nivel que mostró durante gran parte del torneo y terminó cediendo la corona ante una selección española que dominó los momentos más importantes del compromiso. La derrota dejó un ambiente de tristeza y reflexión dentro del equipo sudamericano.
Sin embargo, en el seno de la selección argentina ya trabajan con la mirada puesta en el futuro y buscan convertir ese revés en una motivación para volver a enfrentarse cuanto antes al campeón del mundo. La intención es pasar la página y tener una oportunidad de revancha.
En las últimas horas, distintos reportes provenientes de Argentina indican que existe un fuerte interés por concretar el duelo pendiente ante España correspondiente a la Finalissima, un compromiso que no pudo disputarse durante este año.
Inicialmente, el encuentro estaba programado para celebrarse a finales de marzo en Qatar, pero diversos inconvenientes impidieron que el choque entre los campeones de América y Europa pudiera llevarse a cabo en la fecha prevista.
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LA REVANCHA
Ahora, la propuesta que toma fuerza es organizar el partido durante el mes de noviembre, nuevamente con Qatar como sede. Para ello, ambas federaciones deberán encontrar un espacio en el calendario internacional que permita disputar este esperado enfrentamiento.
Se espera que en las próximas semanas haya avances importantes sobre la organización de la Finalissima. En Argentina existe el deseo de volver a medirse con España lo antes posible, con la esperanza de tomarse la revancha tras la dolorosa derrota sufrida en la final de la Copa del Mundo 2026.