Argentina hace la solicitud menos esperada para volver a jugar contra España

La Selección de Argentina intenta dejar atrás la enorme decepción que le dejó la final del Mundial 2026, donde cayó frente a España y vio frustrado su objetivo de conquistar un segundo título mundial consecutivo. El resultado significó un duro golpe para el plantel dirigido por Lionel Scaloni, que no logró imponer su fútbol en el partido decisivo. El conjunto albiceleste estuvo lejos del nivel que mostró durante gran parte del torneo y terminó cediendo la corona ante una selección española que dominó los momentos más importantes del compromiso. La derrota dejó un ambiente de tristeza y reflexión dentro del equipo sudamericano.

Sin embargo, en el seno de la selección argentina ya trabajan con la mirada puesta en el futuro y buscan convertir ese revés en una motivación para volver a enfrentarse cuanto antes al campeón del mundo. La intención es pasar la página y tener una oportunidad de revancha. En las últimas horas, distintos reportes provenientes de Argentina indican que existe un fuerte interés por concretar el duelo pendiente ante España correspondiente a la Finalissima, un compromiso que no pudo disputarse durante este año. Inicialmente, el encuentro estaba programado para celebrarse a finales de marzo en Qatar, pero diversos inconvenientes impidieron que el choque entre los campeones de América y Europa pudiera llevarse a cabo en la fecha prevista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE LEA TAMBIÉN: ¿Se despide? Messi rompe el silencio tras caer ante España: "Gracias de corazón"

LA REVANCHA