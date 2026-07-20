  1. Mundial 2026

La brutal frase de Sergio Ramos que humilla a Paredes tras la agresión a Gavi: "Yo..."

Sergio Ramos habló de la agresión de Leandro Paredes a los jugadores de España tras perder el Mundial.

La brutal frase de Sergio Ramos que humilla a Paredes tras la agresión a Gavi: Yo...

¿Qué hubiese pasado si Sergio Ramos estaba en la cancha contra Leandro Paredes?
20 de julio de 2026 a las 13:54

La histórica victoria de España en la final de la Copa del Mundo ante Argentina no solo dejó celebraciones, sino también una enorme polémica que sigue dando de qué hablar. Sergio Ramos, icónico exoficial y excapitán de la selección española y del Real Madrid, alzó la voz para criticar con dureza los incidentes violentos ocurridos justo después del silbatazo final.

El foco de las críticas del exdefensor fue el mediocampista argentino Leandro Paredes. Según imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, Paredes agredió a futbolistas españoles, llegando a derribar a uno y a sujetarlo del cuello. En la misma trifulca, su compatriota Nahuel Molina también se vio involucrado al empujar al mediocampista español Rodri.

Polémica en Argentina: el motivo por el que quieren fuera a Rodrigo De Paul

Ramos, quien sabe perfectamente lo que significa tocar la gloria tras coronarse campeón del mundo en Sudáfrica 2010, no se guardó nada y mostró su total desaprobación ante el comportamiento de los jugadores argentinos, asegurando que estas acciones no caben en el deporte.

“Reaccionar con agresividad después de perder no es aceptable. En el fútbol hay que saber ganar, pero también saber perder. El respeto hacia el rival nunca debe faltar. Si esto hubiera pasado en mi época, yo mismo habría respondido en la cancha”, declaró de forma contundente el histórico zaguero.

Como era de esperarse, las palabras de la leyenda del Real Madrid encendieron el debate en redes sociales y programas deportivos. Mientras algunos aficionados y analistas apoyan la postura de Ramos sobre mantener el respeto en la cancha, otros justifican la frustración del equipo albiceleste.

¿Se despide? Messi rompe el silencio tras caer ante España: "Gracias de corazón"


Mientras la tensión sigue al máximo, la mirada está puesta en la FIFA. Se espera que el organismo analice los videos del altercado y determine en los próximos días si habrá sanciones severas para los futbolistas implicados en esta escandalosa gresca que manchó el cierre del torneo donde España se coronó campeona del mundo.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias