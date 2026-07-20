La brutal frase de Sergio Ramos que humilla a Paredes tras la agresión a Gavi: "Yo..."

La histórica victoria de España en la final de la Copa del Mundo ante Argentina no solo dejó celebraciones, sino también una enorme polémica que sigue dando de qué hablar. Sergio Ramos, icónico exoficial y excapitán de la selección española y del Real Madrid, alzó la voz para criticar con dureza los incidentes violentos ocurridos justo después del silbatazo final. El foco de las críticas del exdefensor fue el mediocampista argentino Leandro Paredes. Según imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, Paredes agredió a futbolistas españoles, llegando a derribar a uno y a sujetarlo del cuello. En la misma trifulca, su compatriota Nahuel Molina también se vio involucrado al empujar al mediocampista español Rodri.

Ramos, quien sabe perfectamente lo que significa tocar la gloria tras coronarse campeón del mundo en Sudáfrica 2010, no se guardó nada y mostró su total desaprobación ante el comportamiento de los jugadores argentinos, asegurando que estas acciones no caben en el deporte. “Reaccionar con agresividad después de perder no es aceptable. En el fútbol hay que saber ganar, pero también saber perder. El respeto hacia el rival nunca debe faltar. Si esto hubiera pasado en mi época, yo mismo habría respondido en la cancha”, declaró de forma contundente el histórico zaguero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Como era de esperarse, las palabras de la leyenda del Real Madrid encendieron el debate en redes sociales y programas deportivos. Mientras algunos aficionados y analistas apoyan la postura de Ramos sobre mantener el respeto en la cancha, otros justifican la frustración del equipo albiceleste.