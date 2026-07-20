¿Se despide? Messi rompe el silencio tras caer ante España: "Gracias de corazón"

Un día después de perder la final del Mundial contra España, el argentino Leo Messi rompió el silencio con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
El capitán de la Albiceleste expresa que se siente muy dolido por no poder lograr el histórico bicampeonato que tanto soñaban sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados.
Cabe mencionar que Messi, de 39 años, podría haber disputado su último partido en las Copas del Mundo, dejando una imagen irregular ya que no fue capaz de generar peligro y terminó perdiendo la Bota de Oro ante el francés Kylian Mbappé.
El rosarino no pudo contener las lágrimas cuando se tiró al césped tras el pitazo final y luego volvió a llorar cuando vio que la tribuna coreaba su nombre, mientras España se coronaba nueva campeona del certamen en el MetLife Stadium.
En su mensaje, Messi resalta el gran trabajo que hizo la selección llegando a dos finales consecutivas y agradece los miles de mensajes de apoyo de sus seguidores. También felicitó a 'La Roja' por alcanzar su segunda estrella, pero sigue dejando su futuro en el aire en la Albiceleste.
LAS PALABRAS DE MESSI
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo.
"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.
"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.
"También quiero felicitar a España por el campeonato".