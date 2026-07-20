¿Se despide? Messi rompe el silencio tras caer ante España: "Gracias de corazón"

Un día después de perder la final del Mundial contra España, el argentino Leo Messi rompió el silencio con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. El capitán de la Albiceleste expresa que se siente muy dolido por no poder lograr el histórico bicampeonato que tanto soñaban sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

Cabe mencionar que Messi, de 39 años, podría haber disputado su último partido en las Copas del Mundo, dejando una imagen irregular ya que no fue capaz de generar peligro y terminó perdiendo la Bota de Oro ante el francés Kylian Mbappé. El rosarino no pudo contener las lágrimas cuando se tiró al césped tras el pitazo final y luego volvió a llorar cuando vio que la tribuna coreaba su nombre, mientras España se coronaba nueva campeona del certamen en el MetLife Stadium. En su mensaje, Messi resalta el gran trabajo que hizo la selección llegando a dos finales consecutivas y agradece los miles de mensajes de apoyo de sus seguidores. También felicitó a 'La Roja' por alcanzar su segunda estrella, pero sigue dejando su futuro en el aire en la Albiceleste. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LAS PALABRAS DE MESSI