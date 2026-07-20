Balón de Oro 2026: el gran favorito a ganarlo por encima de Lionel Messi y Lamine Yamal

La reciente conquista del Mundial 2026 por parte de España no solo le dio su segunda estrella, sino que ha dado un vuelco total a la carrera por el Balón de Oro. Lo que parecía un duelo cerrado entre tres estrellas, ahora se ha convertido en una emocionante batalla de cinco candidatos. Antes de la gran final, los pronósticos favorecían claramente a Harry Kane, Leo Messi y Kylian Mbappé por sus espectaculares temporadas. Sin embargo, el título de la selección española ha metido de lleno en la pelea a los españoles Lamine Yamal y Rodri.

A pesar de la presión de los nuevos campeones del mundo, Harry Kane se mantiene como el gran favorito para llevarse el prestigioso premio. El delantero inglés ha firmado una temporada sencillamente espectacular que lo respalda por encima del resto. El principal argumento de Kane es su impresionante regularidad goleadora con el Bayern de Múnich, donde anotó 36 goles en la Bundesliga. Esta cifra le permitió consagrarse como el máximo goleador del campeonato alemán por tercer año consecutivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además de sus goles, el atacante de 32 años sumó títulos colectivos a su vitrina al ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania. A esto se añade que lideró a Inglaterra hasta el tercer puesto en el Mundial, demostrando su jerarquía en cada torneo. Por su parte, Leo Messi acecha desde el segundo lugar tras llevar a Argentina a otra final mundialista a sus 39 años. El astro argentino marcó ocho goles en el torneo y coronó un gran año sumando el primer título de la MLS con el Inter de Miami.

Kylian Mbappé es el tercer hombre en discordia gracias a un torneo histórico. El francés fue el máximo goleador de LaLiga con el Real Madrid y se llevó la Bota de Oro del Mundial con diez tantos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. La gran amenaza para los tres de arriba es Lamine Yamal, la joya del Barcelona. Con solo 24 goles y 17 asistencias en su club, el extremo completó un año redondo al levantar la Liga, la Supercopa de España y ahora la Copa del Mundo siendo clave en los partidos decisivos. Rodri es el otro nombre propio del momento, tras ser elegido el mejor jugador del Mundial 2026. El mediocampista, que ya ganó el Balón de Oro en 2024, suma este éxito a la FA Cup y la Copa de la Liga conseguidas con el Manchester City.