El periodista y amigo de Cristiano destrozó a Argentina: "Ellos son una...."

Argentina cayó en la final del Mundial 2026 ante España y no pudo lograr el histórico bicampeonato que tanto deseaban sus aficionados. Un gol de Ferran Torres en los tiempos extras acabó con la ilusión de una Albiceleste que se vio superada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La derrota provocó que varios periodistas dieran su punto de vista sobre lo ocurrido contra 'La Roja' y uno de los que celebró fue Piers Morgan, reconocido comunicador inglés y gran amigo de Cristiano Ronaldo.
Fiel a su estilo, mediático y provocador, el reportero de 61 años hizo un posteo en la red social X y descargó todo su resentimiento tras el caliente cierre del partido.
Para justificar su ataque, Morgan ilustró su publicación con una foto del momento más tenso de la tarde: la imagen precisa en la que Leandro Paredes le aplica un empujón Gavi durante la pelea del final.
"Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, especialmente Paredes. Son un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder", lanzó sin anestesia el periodista.
Las palabras de Morgan no pasaron desapercibidas y desataron una ola inmediata de respuestas por parte de la afición argentina, quienes no tardaron en recordarle su fijación contra Leo Messi y su marcado favoritismo por CR7.
De esta manera, el presentador volvió a elegir el barro de las redes sociales para descargar la bronca contenida desde que Inglaterra fue eliminada por la Albiceleste en las semifinales del Mundial.