El periodista y amigo de Cristiano destrozó a Argentina: "Ellos son una...."

Argentina cayó en la final del Mundial 2026 ante España y no pudo lograr el histórico bicampeonato que tanto deseaban sus aficionados. Un gol de Ferran Torres en los tiempos extras acabó con la ilusión de una Albiceleste que se vio superada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La derrota provocó que varios periodistas dieran su punto de vista sobre lo ocurrido contra 'La Roja' y uno de los que celebró fue Piers Morgan, reconocido comunicador inglés y gran amigo de Cristiano Ronaldo.

Fiel a su estilo, mediático y provocador, el reportero de 61 años hizo un posteo en la red social X y descargó todo su resentimiento tras el caliente cierre del partido. Para justificar su ataque, Morgan ilustró su publicación con una foto del momento más tenso de la tarde: la imagen precisa en la que Leandro Paredes le aplica un empujón Gavi durante la pelea del final. "Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, especialmente Paredes. Son un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder", lanzó sin anestesia el periodista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE