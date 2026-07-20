Fiestón en Madrid: así fue el regreso de España tras ganar el Mundial 2026

La selección de España, campeona del mundo tras vencer en la final a Argentina, llegó este lunes a Madrid luego de conquistar su segunda 'estrella' para lucir el ansiado trofeo dorado que brindará a su afición, que esta tarde vivirá una fiesta en el centro de la capital. Con una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto, el avión de 'La Roja' aterrizó a las 14:25 hora local en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que acudieron centenares de personas para ver de cerca a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona de llegadas.

Tras aterrizar el avión, los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, que, con camiseta roja y pantalón corto, brindó al cielo de Madrid el trofeo, junto al técnico Luis de la Fuente, vestido de chándal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan, con traje y camisa blanca. Todos ellos se mostraron felices al asomar por la escalerilla del avión, al igual que el resto de seleccionados, cuerpo técnico y personal de la federación, a los que se vio con caras contentas pero también cansadas tras la celebración en Estados Unidos, motivo por el cuál se retrasó una hora la salida del vuelo hacia España. En ese avión se pudo leer el rótulo 'Despega un equipo, vuela un país', lema con el que viajaron y regresaron de EUA, donde lograron el segundo Mundial para 'La Roja' tras la conquistada en Sudáfrica 2010. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos. Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas, cuando España será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19:00 el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.