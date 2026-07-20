¿Por CR7? La impensada burla de Georgina Rodríguez contra Argentina

La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, y esta vez la gran protagonista en las redes sociales fue Georgina Rodríguez. Tras la victoria de España sobre Argentina, la pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió a todos sus seguidores con una serie de publicaciones que encendieron la polémica y generaron miles de reacciones en internet.
A pesar de haber nacido en Argentina, la modelo y empresaria no ocultó su felicidad por el triunfo del equipo europeo. En su cuenta oficial de Facebook, Georgina publicó la frase “Bye Bye Argentina”, acompañada por emojis de risas y una mano despidiéndose.
Minutos más tarde, compartió en sus historias de Instagram una foto de su televisor mostrando los festejos de los jugadores españoles junto a un corazón rojo.
Esta actitud causó sorpresa, pero tiene explicaciones muy claras para sus seguidores. Por un lado, aunque nació en Sudamérica, Georgina se crió y ha vivido casi toda su vida en España, país donde nacieron sus hijos y por el que siente un gran cariño.
Por otro lado, muchos lo vieron como una revancha personal, ya que tanto ella como Cristiano Ronaldo habían recibido muchas burlas de hinchas argentinos cuando Portugal quedó eliminado del torneo. Como era de esperarse, sus mensajes dividieron por completo las redes entre críticas y apoyos.