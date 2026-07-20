¿Por CR7? La impensada burla de Georgina Rodríguez contra Argentina

La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, y esta vez la gran protagonista en las redes sociales fue Georgina Rodríguez. Tras la victoria de España sobre Argentina, la pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió a todos sus seguidores con una serie de publicaciones que encendieron la polémica y generaron miles de reacciones en internet.

A pesar de haber nacido en Argentina, la modelo y empresaria no ocultó su felicidad por el triunfo del equipo europeo. En su cuenta oficial de Facebook, Georgina publicó la frase “Bye Bye Argentina”, acompañada por emojis de risas y una mano despidiéndose.