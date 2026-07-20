Panamá se desploma: así quedó el Ranking FIFA tras el Mundial 2026

La Selección de España cerró de manera inmejorable su participación en la Copa del Mundo 2026 al proclamarse campeona y convertirse en la nueva líder del Ranking FIFA. El conjunto ibérico desplazó a Argentina del primer lugar gracias a la conquista de su segunda estrella, mientras que la Albiceleste pasó a ocupar el segundo puesto de la clasificación mundial. A diferencia de otros Mundiales, la FIFA fue actualizando el ranking en tiempo real durante el torneo, por lo que cada resultado tuvo un impacto inmediato en la tabla. Las actuaciones de las selecciones a lo largo de la competencia provocaron importantes modificaciones entre los mejores equipos del planeta, premiando a quienes firmaron campañas sobresalientes. Detrás de España y Argentina se mantiene Francia en el tercer escalón, mientras que Inglaterra continúa en la cuarta posición pese a finalizar en el cuarto lugar del Mundial. Brasil logró ascender hasta el quinto puesto, aprovechando la caída de otras selecciones europeas que no cumplieron con las expectativas.

Uno de los cambios más llamativos fue el crecimiento de Marruecos, que escaló hasta el sexto lugar tras su destacada actuación en el torneo. Portugal, en cambio, perdió terreno luego de su eliminación en los octavos de final y ahora aparece en la séptima casilla del escalafón mundial. Bélgica también fue una de las selecciones beneficiadas por la actualización al ubicarse en la octava posición, mientras que Países Bajos descendió al noveno lugar tras quedar eliminado antes de lo esperado. El gran ganador entre las diez mejores selecciones fue México, que avanzó cuatro posiciones y se instaló en el décimo puesto gracias a su destacado papel como anfitrión del Mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De esta manera, el Top 10 del Ranking FIFA quedó conformado por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México. La nueva clasificación refleja el impacto que tuvo la Copa del Mundo 2026 sobre las principales potencias del fútbol internacional. LEA TAMBIÉN: Balón de Oro 2026: el gran favorito a ganarlo por encima de Lionel Messi y Lamine Yamal

ÁREA DE CONCACAF

En el área de Concacaf también hubo movimientos importantes tras la actualización del ranking. México se consolidó como la mejor selección de la región al ocupar el décimo lugar del mundo, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en la posición 16, y Canadá, que figura en el puesto 30 después de su histórica participación como anfitrión. Panamá fue una de las selecciones más perjudicadas dentro de la confederación. Los canaleros descendieron diez posiciones en la clasificación mundial y ahora aparecen en el puesto 44 con 1,478.41 puntos, luego de una Copa del Mundo en la que no lograron avanzar y perdieron terreno frente a otras selecciones. Honduras también sufrió un ligero retroceso en el listado de la FIFA. La Bicolor cayó un escalón y ahora ocupa la casilla 66 del mundo con 1,378.97 puntos, aunque se mantiene como la sexta mejor selección de Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica. El resto del Top 10 de Concacaf quedó integrado por Jamaica en el puesto 71 del ranking mundial, Curazao en la casilla 82 y Haití en el lugar 88, selección que también perdió cinco posiciones tras el Mundial. Estos movimientos servirán como referencia para los próximos sorteos y competiciones oficiales organizadas por la FIFA y la Concacaf.