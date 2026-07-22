Confirman negociaciones de Pep Guardiola con selección en crisis: "Se han hecho..."

La posibilidad de ver a Pep Guardiola como nuevo seleccionador de Italia dejó de ser un simple rumor. Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), confirmó públicamente que han existido conversaciones con el técnico español para hacerse cargo de la 'Azzurra', que busca un nuevo entrenador tras la salida de Gennaro Gattuso.

En declaraciones a la plataforma deportiva italiana Cronache di Spogliatoio, Malagò reconoció que la federación ha mantenido contactos con Guardiola y dejó entrever que estaría dispuesta a hacer un esfuerzo económico para intentar concretar su llegada.

"Se han hecho excepciones (económicas), excepciones que, por ejemplo, podrían referirse al nombre que tanto se está barajando en estos momentos: Pep Guardiola".

El dirigente también advirtió que las negociaciones todavía no están cerradas y que el desenlace sigue siendo incierto: "Excepciones por razones obvias que no voy a explicar aquí, pero no es seguro que esto salga adelante".

Se trata de la primera confirmación pública de que la FIGC ha contactado con Pep Guardiola para ofrecerle el banquillo de la selección italiana.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Italia se encuentra sin seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado abril, después de que el combinado nacional, cuatro veces campeón del mundo, volviera a quedarse fuera de una Copa del Mundo, lo que supondría su tercera ausencia consecutiva en un Mundial.

Guardiola, de 55 años, quedó libre tras poner fin a su exitosa etapa en el Manchester City al término de la temporada pasada. Durante una década al frente del conjunto inglés conquistó seis títulos de la Premier League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga y una Liga de Campeones.

Antes de su etapa en Inglaterra, el técnico catalán también marcó una época en el Barcelona, donde ganó tres títulos de LaLiga y dos Champions League, además de conquistar tres Bundesligas durante su paso por el Bayern Múnich.

El posible nombramiento de Guardiola llega en un momento especialmente delicado para el fútbol italiano, que atraviesa una de las etapas más complicadas de las últimas décadas tras los recientes fracasos de sus clubes en competiciones europeas y la crisis de resultados de la selección absoluta.