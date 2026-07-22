Gavi rompe el silencio sobre la pelea con Leandro Paredes: "No es una imagen..."

El campeón del mundo Pablo Páez 'Gavi' ha quitado hierro a los incidentes tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 (1-0) y considerado que estos son una "parte del fútbol que es un poco más violenta", pero que no merece suspensiones.

Una vez terminada la final, el argentino Leandro Paredes agredió a Eric García, momento en el que el internacional de Los Palacios (Sevilla, suroeste de España) intervino y también fue empujado por el futbolista de Boca Juniors.