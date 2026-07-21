Mundial 2030: primeras selecciones clasificadas tras la nueva estrella de España

La FIFA dio un paso decisivo hacia el Mundial de 2030 al confirmar que la candidatura conjunta de Marruecos, España y Portugal será la única que optará a organizar el torneo, una edición que marcará un antes y un después en la historia del fútbol por coincidir con el centenario de la Copa del Mundo. Además de la sede principal, el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad una celebración especial en Sudamérica para conmemorar los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930. Como parte de ese homenaje, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido oficial cada uno.

El proceso de selección siguió el mismo modelo utilizado para definir las sedes del Mundial de 2026 y de las Copas Mundiales Femeninas de 2023 y 2027. Tras la evaluación técnica correspondiente, la candidatura iberoafricana cumplió con todos los requisitos establecidos por la FIFA. Aunque todavía resta la aprobación definitiva del Congreso de la FIFA, todo apunta a que Marruecos, España y Portugal serán oficialmente los organizadores de la Copa del Mundo 2030.

¿Qué países serán sede del Mundial 2030?

La propuesta conjunta de Marruecos, España y Portugal fue respaldada por las confederaciones africana (CAF) y europea (UEFA), convirtiéndose en la única candidatura presentada para organizar el torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Si el Congreso de la FIFA ratifica la decisión tras el informe final de evaluación, los tres países compartirán la organización de la fase principal del campeonato.

¿Por qué Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán partidos?

La edición de 2030 conmemorará el centenario del primer Mundial de la historia. Por ello, la FIFA decidió que Sudamérica tenga un protagonismo especial con tres encuentros inaugurales distribuidos entre Uruguay, Argentina y Paraguay. La ceremonia principal del centenario se celebrará en Montevideo, ciudad donde comenzó la historia de la Copa del Mundo en 1930. Además del acto oficial, la capital uruguaya albergará uno de los partidos del torneo. Argentina también recibirá un encuentro como reconocimiento a su condición de finalista en la primera Copa del Mundo, mientras que Paraguay será sede de otro partido por albergar la sede de la CONMEBOL, la confederación más antigua del fútbol mundial.

¿Cómo fueron elegidos los seis países?

La candidatura de Marruecos, España y Portugal fue impulsada conjuntamente por la CAF y la UEFA. Paralelamente, la CONMEBOL presentó la propuesta para que Uruguay, Argentina y Paraguay acogieran los partidos conmemorativos del centenario.

Finalmente, las tres confederaciones unificaron sus iniciativas en un solo proyecto que recibió el respaldo del Consejo de la FIFA.

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