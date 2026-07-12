Honduras con más chances: Infantino analiza ampliar a 64 selecciones el Mundial 2030

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó este domingo que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
"Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", dijo en declaraciones a ‘Bluewin’, que recoge el diario ‘L’Equipe’.
“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando", añadió el presidente de la FIFA sobre el torneo, que este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio.
Mundial 2030: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían
A días que finalice el Mundial 2026, Infantino dijo que están analizando la próxima Copa del Mundo que será en España, Marruecos y Portugal; además de tener partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.
De manera preliminar y si se aprueba, el Mundial 2030 se jugaría con 64 selecciones y 16 grupos de cuatro países cada sector, mientras la fase eliminatoria comenzaría desde 32avos de final.
Este formato conservaría los tradicionales grupos de 4, evitando los cálculos arriesgados de los grupos de 3. En total, se pasaría a 128 partidos. El vencedor disputaría 8 encuentros (5 a partir de los dieciseisavos de final). A pesar de la extensión, la fórmula seguiría siendo familiar para los jugadores y los espectadores.
CANTIDAD DE CUPOS PARA CADA CONFEDERACIÓN
Si la Copa del Mundo acoge a 64 equipos. En 2026 con 64 equipos, Europa dispondría de 20 clasificados, África 12, Asia 8, América del Sur (CONMEBOL) 8, la Concacaf 8, Oceanía 2 y 6 cupos de repechaje.