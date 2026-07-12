Honduras con más chances: Infantino analiza ampliar a 64 selecciones el Mundial 2030

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó este domingo que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. "Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", dijo en declaraciones a ‘Bluewin’, que recoge el diario ‘L’Equipe’.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando", añadió el presidente de la FIFA sobre el torneo, que este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio.

Mundial 2030: formato y cuántos países de Concacaf clasificarían

A días que finalice el Mundial 2026, Infantino dijo que están analizando la próxima Copa del Mundo que será en España, Marruecos y Portugal; además de tener partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. De manera preliminar y si se aprueba, el Mundial 2030 se jugaría con 64 selecciones y 16 grupos de cuatro países cada sector, mientras la fase eliminatoria comenzaría desde 32avos de final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE