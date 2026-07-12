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"Vargentina; Infantino FC": lo que dice la prensa tras polémico triunfo de Argentina

Así reacciona la prensa sobre la clasificación de la Albiceleste en otro partido que estuvo marcado por la polémica ante Suiza.

12 de julio de 2026 a las 07:49
Vargentina; Infantino FC: lo que dice la prensa tras polémico triunfo de Argentina
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Argentina volvió a sufrir para clasificar a semifinales del Mundial 2026 en otro partido que tuvo polémica frente a Suiza. Así reacciona la prensa sobre el pase de la Albiceleste, donde se medirá ante Inglaterra.

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El periodista de ESPN, José Ramón Fernández, indicó que Murat Yakin "está enojado por el robo" y replicó una declaración del técnico suizo tras el encuentro: "Hoy no ganó el fútbol".

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David Faitelson se refirió a la acción polémica del partido en la que se fue expulsado Emobolo luego de la intervención del VAR. "Bien expulsado. Los futbolistas no pueden jugar a engañar", declaró el periodista de TUDN.

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Diario Récord de México: "¡A lo Argentina!". Destcana que la Albiceleste avanzó a las semifinales del torneo en un partido que estuvo lleno de "drama y polémica", ya que se definió hasta en los tiempos extras.

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Medio Tiempo: "¡Puro corazón! Argentina sufre ante Suioza, pero avanza a semifinales con golazo de Julián Álvarez". También señalan que la expulsión de Embolo "condicionó el partido".

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El periodista Fernando Palomo lamentó la tarjeta roja que vio el atacante suizo, pero al mismo tiempo dice que "se lo buscó".

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Mientras tanto, el periodista Álvaro Morales volvió a disparar contra la selección argentina por la polémica clasificación: "Messi solo pudo clasificar hasta que dejaron con 10 a Suiza. Hechos. No opiniones".

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El periodista de ESPN también apuntó que "¡otra vez en la polémica! Vargentina sufre, derrota a Suiza y se mete a semifinales".

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Diario Sport destacando el golazo de Julián Álvarez. El delantero está siendo pretendido por el Barcelona de cara a la próxima temporada. Cabe recordar que el jugador ya manifestó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

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Mundo Deportivo: "Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba".

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Diario Marca: "Un golazo de Julián en la prórroga mete a Argentina en semis ante una Suiza con 10".

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Diario AS: "Mucha Araña, mucho VAR".

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TN Argentina destaca los dos tantos en los tiempos extras de Julián Álvarez y Lautaro Martínez que le dieron la clasificación a la Albiceleste a las semifinales del Mundial.

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Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports: "Qué grandes semifinales, dignas de un enorme Mundial. Los cuatro mejores ranqueados. Mejor, imposible...".

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El reportero argentino Gastón Edul: "Contra todos y hasta donde sea. Argentina vuelve a protagonizar y estar a la altura de otro Mundial. No se queda a mitad de camino".

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El periodista de ESPN, Javier Alarcón, estuvo de acuerdo con la expulsión de Embolo, pero luego se refería a la selección argentina como "Infantino FC". Seguidamente, declaró que el presidente de la FIFA "hizo del fútbol otro deporte en 2026. La va a pagar".

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TyC Sports: "Argentina supo sufrir ante Suiza y sacó el boleto a semifniales del Mundial 2026 en tiempo extra".
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Nuestra portada en Diario Diez luego de confirmarse los cruces en las semifniales de la Copa del Mundo.

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