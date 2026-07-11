El VAR fue protagonista, pelea de Messi con el árbitro y los héroes de Argentina

Messi tuvo un encontronazo con el árbitro y revelen qué le dijo; el VAR fue protagonista, se explica por qué fue expulsado Embolo y los héroes de Argentina para eliminar a Suiza. (FOTOS: EFE)
El encuentro entre Argentina y Suiza comenzó con un ambiente espectacular, con un llenazo en el estadio de Kansas City y un show de pirotecnia que mostraba las banderas de ambas selecciones.
Lionel Messi sabía que en caso de perder ante Suiza, podía ser el último partido del astro argentino en una Copa del Mundo, ya que ha dejado claro que no llegaría al próximo Mundial.
El partido no tuvo que esperar para que llegara el invitado especial. Alexis Mc Allister, mal defendido por Djibrill Sow, cabeceó a la red el saque de Messi. Menos de 10 minutos y Argentina tuvo el partido deseado.
Así lo celebró el futbolista del Liverpool luego de poner arriba a Argentina en el marcador y comenzar la ilusión de clasificar a las semifinales del torneo más importante del mundo del fútbol.
Messi no pudo ocultar su alegría y así celebró junto a sus compañeros el gol que les estaba dando la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.
Una de las polémicas del partido llegó con Messi. Las cámaras del estadio captaron al capitán argentino señalando con el dedo al rostro del juez mientras le reclamaba por el trato recibido.
"Hablame bien, no faltés el respeto. Yo te hablé bien", le expresó el astro argentino a Pinheiro, quien respondió al reclamo sin recurrir a tarjetas disciplinarias.
Suiza tras el descanso, jugó cada vez más cerca del área argentina y cada vez tuvo que intervenir más 'el Dibu', hasta que una internada de Dan Ndoye por la izquierda, con pared incluida con Ricardo Rodríguez, la culminó con un tiro cruzado para empatar el partido (m.66).
Un gol para sacudir de su letargo a la campeona del mundo y así lo celebraron los futbolistas suizos porque estaban recuperando vida en la llave de los cuartos de final.
Las cámaras se fueron con Lionel Messi luego del gol del empate de Suiza y el astro argentino se mostraba preocupado porque tenían el partido controlado y los suizos lo habían empatado.
Breel Embolo quiso engañar al árbitro luego del gol del empate de Suiza y el árbitro amonestó a Leandro Paredes, pero el VAR lo llamó para que revisara la jugada y terminó expulsando al suizo por una simulación.
"Se revisará la confusión de identidad si se ha sancionado con amarilla a un jugador, pero la infracción fue cometida por otro", esto dice la nueva regla IFAB sobre la acción de Embolo. Para la FIFA, pese a ser una TLD y otra TLI, cuentan como una misma infracción.
El suizo, con una amarilla, finge una infracción que termina con amarilla para Leandro Paredes. Con la nueva y rarísima normativa IFAB de "confusión de identidad", debe revisarse.
Breel Embolo rompió en llanto luego de retirarse del terreno de juego tras recibir una cartulina roja por doble amarilla tras una simulación que fue revisada en el VAR.
'La Araña' apareció cuando más se le necesitaba, cuando la Albiceleste se desesperaba por no poder superar en la prórroga a los diez suizos que había dejado el VAR sobre el campo desde el minuto 72.
'La araña que pica', así celebró Julián Álvarez el tanto que le estaba dando la clasificación nuevamente a Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
Thiago Almada ingresó al área y sacó un remate que el arquero suizo logró atajar, pero dejó el rebote servido para Lautaro Martínez, quien solo tuvo que empujar la pelota para marcar el tercer gol de Argentina y sellar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.
'El Toro' desató la locura en el coloso de Kansas City y se fue a celebrar su tanto con la afición de Argentina porque ya estaban clasificados a las semifinales del Mundial.
Messi platicando con Xhaka, capitán de Suiza, luego de eliminarlos en los cuartos de final del Mundial 2026. El europei se mostró indignado y Leo tuvo que calmarlo tras el pitazo final.
Ahora, Argentina tendrá que enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y el duelo se disputará el próximo miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde (hora de Honduras).