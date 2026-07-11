Gol de Bellingham no tuvo que contar, tristeza de Haaland y las polémicas del VAR

En fotos: famosa modelo 'coqueteó' con Haaland, las polémicas del VAR, el gol que no debió contar de Bellingham y el triunfo sufrido de Inglaterra ante Noruega
Previo al inicio del partido, Ivana Knoll enamoró en el estadio de Miami. La famosa 'novia' de los mundiales por sus atuendos hermosos de Croacia se dejó querer con los aficionados de Noruega e Inglaterra.
Coqueteo a Haaland: la hermosa modelo croata mostró que estaba apoyando a Haaland en esta fase eliminatoria.
El famoso aficionado Caramelo se hizo presente este sábado al partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos).
Aficionados de Noruega también se robaron el show en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos).
Jugadores de Noruega (izquierda) e Inglaterra (derecha) guardan un minuto de silencio por el fallecido jugador Jayden Adams, de Sudáfrica.
Este fue el 11 inicial de Inglaterra es: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane
Mientras que Noruega salieron con Odegaard (Arsenal), Haaland (Man City), Berge (Fulham), Wolfe (Wolves) y Ajer (Brentford) como las estrellas principales.
El partido fue muy trabado, pero tuvo que llegar Andreas Schjelderup, la gran novedad del once de Solbakken, quien se fue de Konsah por el costado izquiedo del área y superó a Pickford con un tiro precioso, cruzado, imposible y ajustado al palo largo del portero inglés!
La primer polémica: Inglaterra se quejó de una posible falta previa a Harry Kane, pero ni el árbitro principal ni el de VAR la vieron como falta y el gol contó.
Archivo VAR, especialista en estas jugada aclaró la polémica: "El jugador noruego puntea el balón y, tras ello, contacta con el delantero inglés."
Minutos antes del final del primer tiempo, Bellingham apareció para apagar el fuego en Miami. Anthony Gordon mandó la pelota rasa al área desde la banda izquierda y su compañero se encarga de un control orientado y un disparo cruzado con la zurda que costó el empate.
Pero ese gol ha generrado la gran polémica del partido. Los jugadores de Noruega aseguraron que la pelota fue desviada por cámara aérea.
"Los noruegos indicaron al colegiado que el balón había golpeado en el cable de la spider cam en el gol de Bellingham. De ser así, el gol sería ilegal", explicó Archivo VAR.
El primer tiempo llegó al final y todo se tuvo que definiri en el complemento.
Noruega salió mas intenso y encontró el gol de Torbjorn Heggem.
Pero el gol a Noruega fue anulado: El árbitro fue al VAR y explica, a través de la megafonía del estadio, que ha visto un empujón de Haaland a Anderson en el momento del centro, por lo que el tanto no vale y se vuelve a lanzar el saque de esquina.
Archivo VAR respaldó al árbitro. "Pese a no estar el balón en juego, la IFAB cambió la normativa para poder intervenir en este tipo de acciones."
Haaland y Bellingham se dieron un emoetivo abrazo cuando termino el partido y todo se tenía que definir en el tiempos extra.
Y como es de costumbre en Inglaterra, apareció Jude Bellingham. Doblete de una estrella que aprovechó el mal despeje de Nyland a un tiro desde la frontal de Morgan Rogers.
Bellingham llegó a seis goles en el Mundial igualando a Harry Kane.
Inglaterra celebra tras el 2-1 durante el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 y se clasifica a semifinales donde se medirán a Argentina o a Suiza.