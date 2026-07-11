¡Tensión en el Mundial! Hombre armado asusta a selección en plena concentración

La concentración de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 sufrió un incidente de seguridad. Fotos EFE e Instagram de selección inglesa.
La selección de Inglaterra se encuentra en un momento de máxima tensión y concentración, debido a que falta poco para su duelo de cuartos de final del Mundial 2026 contra Noruega, encabezada por Erling Haaland.
En medio de los preparativos de la selección inglesa para el partido, recientemente se registró un incidente que no hizo más que aumentar la tensión y el nerviosismo del equipo.
Lo que menos reina en la concentración de Inglaterra es la tranquilidad de cara al duelo ante Noruega por los 4tos de final del Mundial 2026.
La delegación de Inglaterra vivió un inesperado episodio de seguridad luego de que un hombre irrumpiera armado con una llave inglesa en uno de los edificios utilizados por el seleccionado en Kansas City, Estados Unidos.
De acuerdo con la información publicada por el rotativo británico, el hecho tuvo lugar en la sede del centro de prensa KC Parks, ubicada a corta distancia del centro de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village.
El intruso, que portaba una llave inglesa y mostraba signos de alteración, accedió al recinto mientras elevaba la voz.
Dicho medio precisó que el sospechoso fue interceptado y desarmado sin que se produjeran daños personales.
“Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado. La policía de Kansas City detuvo al individuo, quien había intentado abandonar el lugar tras escuchar sirenas en la zona”, explicó el diario.
Durante el incidente, en el centro de prensa se encontraban empleados de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff del seleccionado.
El plantel se encontraba en la misma sede, ya que Thomas Tuchel, el asistente técnico Anthony Barry y varios jugadores se preparaban para una rueda de prensa. Daily Mail detalló que ninguno de los presentes fue amenazado durante el episodio.
El intruso, visiblemente alterado, intentó retirarse al percibir la presencia policial tras escuchar las sirenas en las inmediaciones. Las fuerzas de seguridad de Kansas City lograron detenerlo poco después.
La policía local no informó sobre amenazas explícitas ni la existencia de un peligro mayor para la delegación inglesa, aunque la situación reavivó la preocupación en torno a la protección de los equipos participantes en la Copa del Mundo.
El plantel no sufrió consecuencias físicas ni debió interrumpir su rutina, pero la inquietud se instaló en el entorno del seleccionado a raíz del ingreso no autorizado.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) no emitió declaraciones públicas tras el incidente, mientras que las autoridades de Kansas City reforzaron los dispositivos de seguridad en torno a la concentración.
A pesar del susto, Inglaterra se encuentra lista para enfrentar este sábado a las 3:00 p.m (hora de Honduras) a la Noruega de Haaland por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en semifinales a Argentina o Suiza, selecciones que juegan hoy a las 7:00 p.m