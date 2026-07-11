Muere futbolista que disputó el Mundial 2026: tenía 25 años y lo que hizo 24 horas antes ¿Qué se sabe?

Fue encontrado sin vida apenas unas semanas después de haber disputado la Copa del Mundo para su país. El fútbol está de luto tras su inesperado adiós a los 25 años.
El fútbol internacional está vestido de luto tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Jayden Adams. El mediocampista de la Selección de Sudáfrica y del club Mamelodi Sundowns perdió la vida a los 25 años de edad.
La noticia fue confirmada este sábado por el entorno del jugador y por el sindicato de futbolistas de su país (SAFPU). El hecho ha causado una profunda conmoción en el mundo del deporte, ya que ocurrió apenas unas semanas después de su participación en el Mundial 2026.
Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no se han hecho públicas de forma oficial. Su familia y personas cercanas han preferido mantener la privacidad en este momento tan doloroso.
Adams fue una pieza clave en la histórica participación de Sudáfrica en la reciente Copa del Mundo. El joven centrocampista ayudó a su equipo a lograr una clasificación inédita a la fase de eliminación directa del torneo.
Durante el Mundial, el jugador fue titular en el partido de debut contra México, donde disputó 60 minutos. También estuvo en el once inicial en el segundo encuentro, en el que Sudáfrica empató 1-1 contra la República Checa.
Su presencia en ese segundo partido tuvo un valor muy especial y demostró su gran fortaleza. Adams decidió jugar apenas un día después de enterarse del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, quien tenía 72 años.
A pesar del fuerte golpe emocional, el futbolista prefirió quedarse con sus compañeros para apoyar a su selección. Gracias a ese esfuerzo, Sudáfrica sumó su primer punto en la competencia.
Más adelante, Adams entró de cambio en los minutos finales del partido donde Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur. Con ese resultado, la selección africana avanzó por primera vez en su historia a los dieciseisavos de final.
El último partido de Adams con su selección fue el pasado 28 de junio. En esa ocasión, el equipo de Canadá eliminó a los sudafricanos del torneo mundialista, cerrando así una campaña llena de orgullo.
La carrera del mediocampista iba en pleno ascenso y se le consideraba una de las grandes promesas de su país. Después de destacar en el Stellenbosch FC, el verano pasado había fichado por el Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes de Sudáfrica.
Desde su debut internacional en el año 2024, Adams sumó nueve partidos vistiendo la camiseta de la selección absoluta. Poco a poco se ganaba un lugar fijo en el proyecto del equipo nacional.
Brendine Johnson, mentor del futbolista y portavoz de la familia, compartió que habló con él apenas el pasado jueves. Aseguró que el joven se encontraba muy positivo y entusiasmado por regresar a los entrenamientos tras sus vacaciones del Mundial.
El sindicato de jugadores sudafricano (SAFPU) emitió un comunicado expresando su tristeza. En el texto destacaron que Jayden defendió a su país con orgullo, valentía y distinción, dejando un vacío imposible de llenar.
Menos de 24 horas antes de que se diera a conocer la triste noticia, Adams había compartido una foto en redes sociales junto a su pareja, Aqueelah. Esa imagen se convirtió en el último rastro público de un jugador que se marchó demasiado pronto.