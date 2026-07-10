Mhoni Vidente preocupa a toda Argentina con su predicción para el Mundial: "El ganador..."

La reconocida Mhoni Vidente preocupa a toda Argentina con su predicción para lo que resta del Mundial 2026: así quedarían las semifinales y quién podría ser el próximo campeón de mundo.
Mhoni Vidente, una de las astrólogas más mediáticas de Latinoamérica, volvió a lanzar sus predicciones sobre el Mundial 2026. En esta ocasión, la pitonisa cubana nacionalizada mexicana habló del futuro de Argentina y sorprendió al descartar a la Albiceleste como campeona.
Durante una entrevista concedida a Heraldo Televisión, Mhoni analizó cómo se desarrollarán los cuartos de final de la Copa del Mundo y aseguró que ya tiene definidos los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del torneo.
La vidente comenzó con el duelo entre Francia y Marruecos, dejando claro que no espera sorpresas en ese enfrentamiento y apostando por el poder ofensivo del conjunto dirigido por Kylian Mbappé.
"Francia vs. Marruecos: Yo me voy con Francia. Me encanta Marruecos, pero Mbappé cambia completamente el sentido del juego, por diferencia de dos goles". Cabe mencionar que acertó con esta predicción porque los galos clasificaron y 'Kiki' abrió el marcador en esta llave.
También dio su pronóstico para el choque entre España y Bélgica, donde considera que la selección española logrará imponerse, aunque con un marcador mucho más ajustado.
"España vs. Bélgica, le voy con España, diferencia de un gol. España siempre juega así". Otra predicción acertada para Mhoni Vidente porque 'La Roja' clasificó luego de derrotar 2-1 a los belgas.
Para el duelo entre Noruega e Inglaterra, Mhoni tampoco dudó en señalar a su favorito y aseguró que los ingleses pondrán fin al sueño mundialista del equipo liderado por Erling Haaland.
"Noruega vs. Inglaterra, me voy con Inglaterra, por diferencia también de un gol", dejó claro.
Finalmente llegó el turno del partido que más expectativa genera en Sudamérica. Sobre el cruce entre Argentina y Suiza, la astróloga fue contundente y aseguró que la vigente campeona del mundo conseguirá avanzar a las semifinales.
"Argentina vs. Suiza: Argentina", aseguró Mhoni Vidente, dejando claro que la Albiceleste avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, su pronóstico cambió radicalmente al hablar del desenlace del campeonato. Aunque cree que el equipo de Lionel Scaloni seguirá avanzando, considera que no podrá defender el título conquistado en Qatar 2022.
"Argentina no. El ganador va a quedar en Europa", esta fue la impactante predicción sobre el próximo campeón del mundo que hizo Mhoni Vidente, asegurando que Argentina no repetirá la corona.
Para explicar su predicción, Mhoni aseguró que la Albiceleste llega con un importante desgaste físico y emocional tras los partidos disputados en el Mundial, especialmente después del polémico duelo frente a Egipto.
"Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar".
De acuerdo con la vidente, ese desgaste terminará pasando factura en las instancias decisivas y evitará que Lionel Messi pueda conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva con la selección argentina.
Aunque no mencionó directamente al futuro campeón, sí dejó claro que el trofeo permanecerá en Europa, por lo que Francia y España aparecen como los principales candidatos dentro de sus predicciones.