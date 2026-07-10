¿Y Argentina? El brutal recibimiento a Egipto tras su polémica en el Mundial

Los jugadores de Egipto fueron recibidos como unos héroes en su país tras alcanzar la fase de octavos de final del Mundial. Ojo a lo que sucedió con Argentina.
La selección de Egipto regresó este viernes a su país tras poner fin a su histórica participación en el Mundial 2026, donde fue eliminada por Argentina con un marcador de 3-2 en los octavos de final.
Pese a la derrota, miles de aficionados salieron a las calles para recibir a los jugadores y reconocer la campaña que firmaron en la máxima cita del fútbol mundial.
El aeropuerto de El Alamein fue el escenario de un emotivo recibimiento, con seguidores que portaban fotografías de Mohamed Salah y pancartas en homenaje al histórico recorrido del equipo.
Los futbolistas fueron ovacionados por una multitud que no dejó de corear sus nombres, agradeciendo el esfuerzo realizado durante todo el torneo.
Egipto hizo historia al clasificarse por primera vez a los octavos de final de un Mundial, logro que consiguió tras eliminar a Australia en la tanda de penales por 4-2.
Mohamed Salah fue una de las grandes figuras del combinado africano y lideró al equipo en la mejor actuación mundialista de su historia.
Está previsto que la plantilla sostenga una reunión con el presidente Abdel-Fattah el-Sissi, quien felicitó públicamente al grupo por su destacada participación.
El mandatario destacó que la selección alcanzó un hito sin precedentes para el fútbol egipcio y agradeció el compromiso mostrado durante la competencia.
Tras la eliminación, la Asociación Egipcia de Fútbol manifestó su inconformidad con el arbitraje y con varias decisiones tomadas por el videoarbitraje durante el partido.
Además, el seleccionador Hossam Hassan y varios jugadores cuestionaron la actuación de los árbitros, mientras la federación aseguró que defenderá los derechos e intereses de la selección y que ese tema no será minimizado ni dejado de lado.
Argentina eliminó a Egipto y clasificó a cuartos de final de la Copa del Mundo.