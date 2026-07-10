FIFA prohíbe a estos árbitros pitar a Argentina y se revela el motivo ¿Decisión de Infantino?

Argentina ha vivido rodeado de polémica en cuanto a los arbitrajes en los últimos dos Mundiales y se ha revelado un artículo donde se da a conocer los árbitros que no pueden pitarles.
En medio de las fuertes tensiones y los rumores en las redes sociales sobre supuestos favoritismos en el Mundial 2026, se dio a conocer una estricta regla de la FIFA. Esta norma impide que ciertos árbitros dirijan a la selección de Argentina.
Según reveló un artículo del prestigioso medio deportivo The Athletic, esta prohibición no tiene nada que ver con trampas ni conspiraciones. El verdadero motivo es un histórico conflicto político entre dos naciones.
El famoso árbitro inglés Michael Oliver es uno de los principales afectados por esta medida. Oliver es considerado uno de los mejores silbantes del mundo y se prepara para dirigir el emocionante partido de cuartos de final entre España y Bélgica.
A pesar de su gran nivel, las oportunidades de Oliver para pitar la gran final del 19 de julio son casi nulas. Esto se debe a que la FIFA lo dejará fuera si Argentina o su propio país, Inglaterra, llegan al partido definitivo.
De acuerdo con la investigación, ni Michael Oliver ni su compatriota Anthony Taylor tienen permitido arbitrar los partidos del equipo liderado por Lionel Messi. La FIFA busca cuidar al máximo la transparencia en el torneo.
El organismo del fútbol mundial elige a los árbitros por su buen rendimiento en la cancha. Sin embargo, también aplica un filtro geopolítico para evitar que los problemas del pasado afecten la neutralidad de los partidos.
En el caso específico de Inglaterra y Argentina, el obstáculo es el recuerdo de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982. Este conflicto armado duró 74 días y dejó una profunda huella en la sociedad de ambos países.
Para este Mundial 2026, la regla significa que los jueces ingleses solo tendrían una oportunidad si selecciones como Noruega o Suiza logran dar la sorpresa y eliminar a los favoritos del torneo.
Esta estricta norma no es algo nuevo en el fútbol internacional. Ya en el Mundial de Qatar, el árbitro Anthony Taylor tuvo un desempeño perfecto, pero fue descartado para la final porque Argentina se clasificó a ese partido.
La regla ha generado mucha polémica y críticas por parte de otros profesionales del fútbol. El exárbitro de la Premier League, Graham Scott, levantó la voz y calificó la situación como algo totalmente absurdo.
Scott aseguró que ya es hora de que el fútbol madure y deje atrás estos temas. Explicó que los árbitros están entrenados para ser neutrales y que solo se fijan en los colores de las camisetas, no en la política.
También recordó que Michael Oliver ni siquiera había nacido cuando ocurrió la guerra en 1982. Por su parte, el árbitro Anthony Taylor era apenas un niño de tres años cuando sucedió el conflicto.
Para demostrar que los árbitros no tienen rencores del pasado, Scott confesó que él preferiría que el argentino Facundo Tello dirija a Inglaterra en un partido importante, ya que lo considera un profesional de nivel mundial.
Por ahora, la FIFA mantendrá su postura firme para evitar cualquier tipo de sospecha. Los árbitros ingleses tendrán que ver los partidos de Argentina desde la tribuna, esperando que el fútbol algún día supere las barreras de la historia.