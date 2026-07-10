Vozinha superó a Keylor Navas y Courtois: la noticia que más impacta sobre el portero de Cabo Verde ¿Jugará con Messi?

El guardameta Vozinha captó la atención del fútbol internacional después de su destacada participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. A sus 40 años, el futbolista se transformó en un fenómeno de las redes sociales y despertó el interés de varios clubes profesionales, con la posibilidad latente de compartir vestuario junto a Lionel Messi.