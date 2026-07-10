Vozinha superó a Keylor Navas y Courtois: la noticia que más impacta sobre el portero de Cabo Verde ¿Jugará con Messi?

El guardameta Vozinha captó la atención del fútbol internacional después de su destacada participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. A sus 40 años, el futbolista se transformó en un fenómeno de las redes sociales y despertó el interés de varios clubes profesionales, con la posibilidad latente de compartir vestuario junto a Lionel Messi.
Josimar José Evora Dias, conocido deportivamente como Vozinha, marcó un hito histórico en su primera experiencia en una Copa del Mundo, logrando un reconocimiento de alcance global.
Sus intervenciones bajo los tres palos resultaron fundamentales para el combinado caboverdiano, que en esta edición celebró su debut absoluto en una cita mundialista y consiguió, por primera vez, clasificar a la fase de eliminación directa.
Los compromisos disputados frente a España, Uruguay y Arabia Saudita en la ronda de grupos consolidaron al arquero como uno de los principales referentes de su representativo nacional en el torneo.
Este rendimiento en la primera etapa del campeonato otorgó la solidez colectiva necesaria para encarar el partido ante Argentina en los dieciseisavos de final, una instancia donde Vozinha volvió a lucir como la figura de su equipo.
El seleccionado africano ofreció una notable resistencia ante el cuadro sudamericano, estirando la definición hasta la prórroga, donde los argentinos se impusieron por un ajustado 3-2. Pese a la eliminación, el arquero concretó uno de sus grandes objetivos profesionales.
Vozinha inició la competencia en Norteamérica con un registro discreto en sus plataformas digitales y culminó el certamen con un impacto masivo ante millones de usuarios.
La cuenta oficial de Instagram del guardameta contabilizaba menos de 50 mil seguidores antes del torneo, cifra que experimentó un crecimiento exponencial tras el partido de debut ante España.
El crecimiento de su comunidad digital se aceleró de forma drástica luego del enfrentamiento directo contra Argentina, permitiendo al experimentado deportista superar la barrera de los 28 millones de seguidores.
La evolución estadística de su perfil en Instagram refleja un salto cuantitativo sin precedentes, pasando de las 50 mil cuentas iniciales a un registro superior a los 28.4 millones de seguidores.
Este fenómeno posicionó a Vozinha como el arquero con mayor volumen de seguidores en Instagram dentro de los participantes del Mundial 2026, relegando a figuras que militan en los principales clubes europeos.
En la actualidad, el caboverdiano lidera el ranking global de porteros en dicha red social, superando los registros del belga Thibaut Courtois (18 millones), el costarricense Keylor Navas (19 millones), el español Iker Casillas (20.4 millones) y el alemán Manuel Neuer (15 millones).
En la misma comparativa, el argentino Emiliano Martínez registra 15 millones de seguidores, mientras que el brasileño Alisson Becker cuenta con 9.1 millones; todos ellos con la particularidad de desempeñarse en las ligas más competitivas de Europa.
A través de sus plataformas oficiales, el guardameta comparte con su audiencia el período de descanso que pasa en las playas de Mindelo, su localidad natal ubicada en la isla de São Vicente.
Vozinha encaró la Copa del Mundo en la fase final de su vínculo contractual con el GD Chaves de Portugal, compromiso que expiró al inicio de este verano, lo que lo coloca en condición de agente libre con posibilidades de vincularse a la MLS.
Informes de diversos medios de comunicación señalan que el Inter Miami mantiene un firme interés en incorporar al arquero africano, si bien aún no se formalizó una propuesta económica en este período de transferencias.
Un eventual fichaje por el Inter Miami representaría el reencuentro deportivo con Lionel Messi, rival al que enfrentó en los dieciseisavos de final y ante quien firmó tres intervenciones clave para evitar anotaciones.
Asimismo, reportes de prensa vinculan el futuro del futbolista con el balompié de Brasil, aunque hasta el momento no se concretaron negociaciones definitivas sobre su próximo destino.
Vozinha utilizó sus canales de comunicación para manifestar su gratitud por las muestras de respaldo recibidas, publicando un mensaje de agradecimiento dirigido a todos sus seguidores.