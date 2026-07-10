La polémica infidelidad que rompió a Bélgica: "Nunca hizo eso por mí"

En las horas previas a enfrentar a España por los cuartos de final, medios de aquel país recordaron una infidelidad que pasó dentro de la selección de Béglica. Ellos fueron los protagonistas.
El gran momento que atraviesa Bélgica en el Mundial 2026 también ha devuelto al primer plano una historia que marcó a dos de sus principales figuras. El equipo europeo vive días de mucha alegría en lo deportivo, aunque el pasado siempre encuentra una forma de volver.
Después de superar por 1-4 a Estados Unidos en los octavos de final, el conjunto belga se prepara para enfrentar a España. Sin embargo, en medio de la concentración, resurge el pasado que une a Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne.
La relación entre ambos futbolistas cambió de forma radical en 2013. Hasta ese momento, los dos jugadores mantenían una buena amistad y compartían el sueño de llevar a su país a lo más alto del fútbol mundial.
En aquel momento compartían vestuario con la selección belga cuando Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne, viajó a Madrid. Ese viaje cambiaría la vida de los tres involucrados para siempre.
Allí coincidió con Courtois, que defendía la portería del Atlético de Madrid, y entre ambos comenzó un romance que terminó haciéndose público tiempo después. La noticia cayó como una bomba en los medios de comunicación de todo el mundo.
Fue la propia Lijnen quien explicó cómo vivió aquella situación en una entrevista concedida a la revista Story. La joven decidió romper el silencio años después para dar su versión de los hechos y aclarar lo sucedido.
Al recordar su relación con ambos futbolistas, aseguró: "Él me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin". Estas palabras causaron un gran revuelo en el entorno de la selección de Bélgica.
"Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí", añadió Lijnen en la polémica entrevista. Con estas declaraciones, dejó claro que se sintió mejor atendida por el guardameta.
En esa misma conversación también explicó por qué decidió mantener esa relación con Courtois. Según sus palabras, no se trató de una decisión casual, sino de una respuesta a un comportamiento previo de su entonces novio.
Según su versión, actuó después de descubrir una infidelidad de De Bruyne con una de sus mejores amigas. La traición del centrocampista la habría motivado a buscar consuelo en los brazos del arquero.
"Pensé que si Kevin me había traicionado, ¿por qué no podía hacerlo yo?", afirmó al relatar los hechos ocurridos durante aquella etapa. El escándalo personal se convirtió de inmediato en un problema para todo el país.
La respuesta del centrocampista permitió cerrar el asunto dentro del vestuario y ambos continuaron formando parte del equipo nacional. El bienestar de la selección estuvo por encima de cualquier problema privado.
A pesar de la tregua, las cosas entre ellos jamás volvieron a ser iguales, pese a que la relación personal nunca volvió a recuperar la confianza de años anteriores. El respeto profesional fue lo único que quedó.
Hoy en día, con el Mundial 2026 en marcha, ambos futbolistas intentan dejar el pasado atrás para enfocarse en el título. Los hinchas esperan que los viejos fantasmas no afecten el sueño de ser campeones del mundo.
Thibaut Courtois está casado con la modelo e influencer israelí Mishel Gerzig. Comenzaron su relación en 2021 y oficializaron su matrimonio en una ceremonia celebrada en junio de 2023.
La esposa del futbolista belga Kevin De Bruyne es Michèle De Bruyne (de soltera Michèle Lacroix). Nacida en Bélgica, es influencer y copresentadora del podcast Secret Society. La pareja comenzó a salir en 2014, se casó en 2017 y tiene tres hijos juntos: Mason Milian, Rome y Suri.