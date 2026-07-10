El culpable de la eliminación de Bélgica, España perdió récord y lágrimas de Courtois

EN FOTOS: El máximo culpable de la eliminación de Bélgica, el héroe inesperado de España, las lágrimas de Courtois y el error que terminó condenando a los belgas.
España se clasificó este viernes a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica en Los Ángeles. Ahora se medirá a Francia para buscar el boleto a la final, pero acá te mostramos las polémicas, curiosidades y el culpable de la clasificación de España ante Bélgica.
Una de las polémicas que se habló mucho en redes sociales fue la mano de Ngoy, sin embargo, Archivo VAR explicó la razón por la que no es punible la mano: "El central de Bélgica pega el brazo al cuerpo en el momento del impacto con el balón."
A pesar de que no anotó y ni asistió, Lamine Yamal, se convirtió en el primer jugador en completar más de 20 regates en esta Copa del Mundo.
Ya hablando del partido, España era mejor y encontró el primer gol en los pies de Fabián, quien fue la sorpresa en el once de Luis de la Fuente dejando fuera a Pedri.
La jugada la empezó Pedro Porro por la derecha. El lateral se metió hasta línea de fondo y puso la pelota atrás con un pase raso que llegó a los pies de Dani Olmo. Este le pegó con la derecha, pero se encontró con la respuesta de Thibaut Courtois.
Sin embargo, el portero del Real Madrid no anduvo todo lo fino en la dirección del rechace. La pelota fue al centro y quedó muerta en una zona tan peligrosa que supuso el 1-0. Fabián Ruiz cazó ese balón y, con la derecha, disparó para adelantar a España. Lo intentó evitar un defensa belga que incluso tocó la bola, pero esta acabó en el fondo de las redes.
Pero Bélgica no se quedó atrás y respondió con gol del belga Charles De Ketelaere, quien dejó en 649 minutos el récord histórico de Unai Simón de más minutos consecutivos sin encajar gol en un Mundial.
El portero español puso fin a una racha histórica que superó en dieciseisavos ante Austria, dejando atrás los 517 minutos que el italiano Walter Zenga estableció en el Mundial de Italia 1990.
La secuencia de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar. El último futbolista que había conseguido marcarle era el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022.
Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, una eliminatoria resuelta en la tanda de penaltis tras el empate sin goles, a favor de la selección africana (3-0)
A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, además de los 180 minutos acumulados en las eliminatorias ante Austria y Portugal, hasta que De Ketelaere puso fin a la histórica racha.
Otra de las manos fue cuando el partido estaba 1-1, pero el mismo Archivo VAR explicó que la decisión fue correcta: "Laporte despeja el balón y golpea en el brazo del compañero."
Una de las malas noticias del partido fue que Thibaut Courtois, portero de Bélgica, abandonó el terreno de juego en el partido de cuartos de final del Mundial contra España en el minuto 71 tras sentir molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda.
El guardameta se echó al suelo en el minuto 66, aprovechó la pausa de hidratación para recomponerse, pero, finalmente, abandonó el terreno de juego en el 71 entre lágrimas.
En lugar de Courtois entró Senne Lammens, haciendo su debut en el Mundial, pero que terminaría pesando su inexperiencia.
Y cuando todo parecía que iban a tiempos extras, Luis de la Fuente le dio entrada en el minuto 86. Y solo dos más tarde, ya estaba con su icónica celebración, heredada de su padre, en el banderín de córner.
Mikel Merino recogió un mal rechace de Lammers a tiro de Pau Cubarsí desde la frontal y, en el área chica, remachó para darle el pase a España a las semifinales.
Merino es "el ÚNICO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que ha marcado DOS goles ganadores en los 5 minutos finales de dos partidos de eliminación directa", reveló MisterChip en su cuenta de X.
Al final Lammers se convirtió en el principal culpable de la caída de Bélgica tras no tener el debut soñado en una copa del mundo. Su error terminó de eliminar a Bélgica.
Rudi Garcia no tuvo respuesta y no pudo igualar el marcador a solo siete minutos del final.
Kevin de Bryune salió muy afectado de la eliminación y es que es el último mundial para el pelirrojo que hizo historia con Bélgica.
Del mismo modo, para Romelu Lukaku que se va con dos goles en este Mundial 2026.
Courtois también salió muy triste por quedar eliminado del Mundial 2026-