El culpable de la eliminación de Bélgica, España perdió récord y lágrimas de Courtois

Sin embargo, el portero del Real Madrid no anduvo todo lo fino en la dirección del rechace. La pelota fue al centro y quedó muerta en una zona tan peligrosa que supuso el 1-0. Fabián Ruiz cazó ese balón y, con la derecha, disparó para adelantar a España. Lo intentó evitar un defensa belga que incluso tocó la bola, pero esta acabó en el fondo de las redes.