Terremoto en Argentina: revelan escándalo con el dinero del Mundial 2022

El periodista de investigación francés Romain Molina publicó este sábado 11 de julio un extenso reportaje en el que expone una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, tras la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022.