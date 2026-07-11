Terremoto en Argentina: revelan escándalo con el dinero del Mundial 2022

Nuevo escándalo rodea a la AFA: reportaje francés revela presuntas operaciones millonarias.
Mientras Lionel Messi concentra toda su atención en el duelo de cuartos de final frente a Suiza en el Mundial 2026, una nueva polémica sacude al fútbol argentino fuera de las canchas.
El periodista de investigación francés Romain Molina publicó este sábado 11 de julio un extenso reportaje en el que expone una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, tras la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Según la investigación, aproximadamente 42 millones de dólares correspondientes a ingresos obtenidos por la selección argentina durante ese Mundial habrían sido transferidos a una empresa privada en el marco de un acuerdo firmado pocos días antes de la final.
¿Qué revela la investigación de Romain Molina? De acuerdo con Molina, nueve días antes de disputar la final contra Francia, la AFA habría suscrito un contrato mediante el cual cedía el 30 % de sus derechos comerciales vinculados al Mundial a una empresa con sede en Miami llamada TourProdEnter
Esta empresa fue creada apenas unos meses antes y que, según el reportaje, no tenía antecedentes ni experiencia dentro de la industria del fútbol.
El periodista sostiene que, posteriormente, la FIFA habría realizado pagos directamente a esa compañía, la cual, siempre de acuerdo con la investigación, no mantenía vínculos previos con la actividad futbolística.
Asimismo, Molina asegura que la FIFA habría protegido a Diego Guachi, exentrenador de las categorías menores de la Selección Argentina femenina, después de que cinco futbolistas lo denunciaran por presuntos abusos sexuales.
Según el reportaje, el organismo cerró el expediente alegando falta de pruebas.
Otro de los puntos abordados por el periodista es la supuesta influencia de Emilio García, director jurídico de la FIFA, en distintas decisiones relacionadas con el fútbol sudamericano.
Molina afirma que los principales dirigentes del organismo internacional mantienen una estrecha relación con las autoridades del fútbol argentino y de la CONMEBOL.
En ese contexto, el reportaje sostiene que, tras años de enfrentamientos entre FIFA y CONMEBOL, ambas entidades habrían estrechado considerablemente sus vínculos, favoreciendo una relación de cooperación entre sus dirigentes.
Además, Molina habla de una presunta sensación de impunidad entre algunos dirigentes del fútbol latinoamericano, recordando que varios altos mandos de la región fueron involucrados en el escándalo conocido como FIFA Gate debido a operaciones financieras realizadas a través de bancos y empresas estadounidenses.
Hasta el momento, el periodista no ha presentado públicamente una resolución judicial que confirme o respalde las acusaciones expuestas en su investigación.
Además del supuesto manejo irregular de los ingresos del Mundial, el informe también menciona presuntos esquemas de lavado de dinero mediante empresas fachada, posibles casos de encubrimiento de abusos sexuales y supuestas presiones ejercidas contra periodistas que investigaban estos hechos.
FBI también investiga a la AFA: Las revelaciones de Molina se suman a otra investigación que salió a la luz esta semana y que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino en Estados Unidos.
Según trascendió, el FBI y fiscales federales estadounidenses investigan desde 2025 una serie de contratos por cientos de millones de dólares que la AFA habría firmado con patrocinadores y empresas comerciales a través de TourProdEnter LLC.
De acuerdo con información publicada por el diario La Nación, las autoridades estadounidenses buscan determinar si esas operaciones pudieron constituir delitos como lavado de dinero o fraude utilizando el sistema bancario de Estados Unidos.
Como parte de las diligencias, los investigadores ya sostuvieron reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien desde hace varios años denuncia presuntas irregularidades dentro de la AFA, y además analizan la posibilidad de citar a declarar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei.
En paralelo, la AFA también enfrenta un proceso judicial en Argentina. En esa causa fueron procesados el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por un presunto fraude fiscal. Ambos dirigentes rechazaron las acusaciones y sostienen que la institución cumplió con todas sus obligaciones tributarias.
Más allá de la polémica, Argentina vivirá este sábado un partido crucial ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.