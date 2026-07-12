"El diablo me está mirando": la triste vuelta de McGregor y lo que ganó Max

"Estaba tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba 'desconcentrado' mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia mañana (hoy). Superaré esto. No me dejaré desanimar. Regresaré", agregó.