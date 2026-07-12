"El diablo me está mirando": la triste vuelta de McGregor y lo que ganó Max

El peleador irlandés de 37 años tuvo el peor de los regresos a la UFC y se desahogó a través de las redes sociales luego de perder ante Max Holloway en un enfrentamiento que solo duró un minuto. ¿Cuánto se embolsó el norteamericano?
Lo que parecía ser el combate del año en la UFC terminó con una verdadera pesadilla para Conor McGregor. El peleador irlandés regresaba al octágono después de cinco años, pero solo tardó un minuto sobre el mismo tras caer ante Max Holloway.
El esperado evento se llevó a cabo en la International Fight Week de Las Vegas. Sin embrgo, McGregor se lesionó de gravedad en la primera patada que lanzó frente al estadounidense y no pudo continuar la pelea.
Los asistentes, muchos de ellos tras pagar miles de dólares, contemplaron desilusionados como lo que iba a ser una de las veladas del 2026 se convirtió en una cita para el olvido entre dos de las leyendas de la UFC.
Una catástrofe que nadie esperaba en el peor escenario posible para el esperadísimo regreso de Conor. Se trataba de una revancha con Holloway, pero todo se acabó en tan solo 60 segundos. Nadie podía creerlo.
Las caras de sorpresa del público lo decían todo. Después de tanto tiempo esperándolo y con el hype por las nubes, la vuelta de McGregor, ‘The one and only’, como lo presentó Bruce Buffer, fuese a acabar de manera tan triste.
Cuatro minutos tardaron en venderse entradas de miles de dólares, algunas alcanzaban los 15.000, para no solo ver un minuto de acción. La desilucion se apoderó de todos en la arena porque confiaban en ver a Conor volviendo con una victoria.
Todo el mundo se volvió loco con la salida de 'The Notorious', que iba arropado por la bandera de Irlanda y luciendo una cresta con la que apareció por sorpresa. Era como tener un déjà vu. Los pelos de punta durante las presentaciones, los fans esperaban vivir una de esas noches gloriosas que tantas veces había regalado McGregor y que tanto ansiaban que volviese a hacerlo.
Cuando sonó la campana, Conor se lanzó por Max con una patada en salto de tijera, algo que repitió segundos después. Ahí, se tocó la pierna y seguidamente todo se fue a la basura.
El irlandés perdió el equilibro y se fue al suelo, donde Holloway aprovechó para castigarle con sus puños. Lo dejó levantarse, pero volvieron a la misma situación. El estadounidense miraba al árbitro porque sabía que su rival estaba lesionado y no quería seguir golpeándolo.
Nuevamente de pie, la cojera de McGregor era cada vez más evidente y se dirigió hacia el árbitro, tocándose la rodilla izquierda. Combate parado, victoria de Max por TKO en el primer asalto y decepción absoluta para los seguidores de la UFC.
"Un aplauso para McGregor, es un animal. Salió del juego y ha vuelto. Si quieren ver McGregor vs Holloway 3, lo podrán ver. ¿Qué puedo decir? Imagino que tiene una lesión en la rodilla. Una pena para la UFC. Yo quería ver un gran combate, he trabajado muchísimo para estar aquí. Ganar así es fatal", declaró Max.
Conor fue tocándose la parte exterior de la rodilla, mostrando claramente que tenía una lesión, y se retiró de la jaula con cara de absoluta decepción y tristeza. Una noche para olvidar.
El irlandés volvía a la jaula tras cinco años, pero se lesionó la rodilla ante Max Holloway en el primer asalto en su gran regreso en el UFC 329 en Las Vegas.
"Tengo la pierna destruida. No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando durante todo el entrenamiento, y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido. Solo puedo describirlo como el infierno", expresó Conor a través de X.
"Estaba tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha pasado. El comentario de que estaba 'desconcentrado' mientras entraba a la pelea es una tontería. Estaba calmado, listo y confiado. Estoy en shock por lo sucedido. El diablo me está mirando literalmente a la cara justo aquí delante de mí. No voy a involucrarme. Estaré en la iglesia mañana (hoy). Superaré esto. No me dejaré desanimar. Regresaré", agregó.
En la conferencia de prensa posterior, Max dijo que no quería hacerle daño a McGregor delante de su familia."Solo espero que esté bien. Sé que está luchando con algunas cosas. Parece que estaba cambiando. Durante la pelea, podías ver claramente que su actitud había cambiado. Su familia estaba en primera fila y no quería que lo vieran recibiendo daño innecesario. Intenté detener la pelea, se lo dije al árbitro, pero Conor es un tipo loco".
Max Holloway embolsó una suma cercana a los 5 millones de dólares por subirse a la jaula para este combate especial frente al irlandés. El peleador estadounidense aseguró un salario base muy alto gracias a su gran presente sobre la lona y a su condición de favorito en las principales casas de apuestas.