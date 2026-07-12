"Jugaron con doce": lo que dice la prensa inglesa antes de enfrentar a Argentina

La prensa inglesa revive la histórica rivalidad con Argentina y pone el foco en Messi antes de la semifinal del Mundial.
La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no pasó desapercibida en Inglaterra. Apenas se confirmó el cruce entre ambas selecciones, los principales medios británicos comenzaron a recordar los capítulos más emblemáticos de esta rivalidad.
Con especial énfasis en el Mundial de 1986, los antecedentes entre ambos países y el hecho de que Lionel Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra con la selección absoluta.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió el boleto a la antesala de la final tras derrotar 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Horas antes, Inglaterra también aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo al vencer con sufrimiento 2-1 a Noruega.
La expectativa por el enfrentamiento se apoderó rápidamente de la prensa inglesa, que dedicó amplios espacios al análisis del partido y recordó los históricos cruces mundialistas de 1966, 1986 y 1998.
Además, resaltó que será el primer enfrentamiento entre Messi e Inglaterra defendiendo la camiseta de la Albiceleste.
The Guardian apeló a la carga histórica del duelo y evocó inmediatamente lo ocurrido en México 1986.
“Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales el miércoles; 40 años después de que la Mano de Dios provocara una conmoción que nunca se ha disipado del todo, Messi finalmente disputará un partido aún más emocionante por su singularidad”.
Por su parte, The Sun aseguró que Inglaterra tendrá que “destronar a Lionel Messi y a Argentina” para alcanzar el título mundial. “Los aficionados ingleses estarán relamiéndose ante la perspectiva del partido de fútbol de mayor rivalidad contra sus acérrimos rivales sudamericanos”.
El tabloide también lanzó una fuerte crítica hacia el arbitraje del portugués João Pinheiro, afirmando que Argentina “jugó con doce jugadores”, al considerar que el colegiado favoreció a los actuales campeones del mundo.
En tanto, Daily Mail calificó el próximo compromiso como “una noche histórica” y destacó una curiosidad en la carrera internacional del capitán argentino.
“¡Qué noche tan memorable debería ser y qué curiosa coincidencia en la maratónica carrera internacional de Messi que, en los últimos 21 años, a lo largo de seis Mundiales y 205 partidos con su selección, el jugador de 39 años nunca se haya enfrentado a Inglaterra!”.
El medio también hizo referencia al recordado duelo de cuartos de final en México 1986, donde Diego Maradona escribió una de las páginas más icónicas de la historia de los Mundiales.
“Con la victoria sobre México, Inglaterra ya ha exorcizado algunos demonios en el Azteca. Ahora, 40 años después de haber sido atormentados por el puño de Diego Maradona, se enfrentan a los pies danzantes de otro número 10 argentino", empezaron escribiendo.
"¿Qué queda por ver? ¿Cuánto más podrá aguantar el maltrecho cuerpo de Messi?... Es un partido cargado de historia, anécdotas y cuentas pendientes. Y la historia reciente sugiere que podría ser un espectáculo brutal”.
A su vez, The Independent señaló que Argentina volvió a sufrir para avanzar, aunque destacó el ambiente vivido tras la clasificación en Kansas City.
“Las escenas de euforia y un golazo contrastaron enormemente con una actuación totalmente insípida. Puede que no les importe. No cuando tienen un partido de rencor contra Inglaterra que los mantiene concentrados y un golazo espectacular de Julián Álvarez para disfrutar”.
Finalmente, The Telegraph celebró que Inglaterra tendrá por fin la oportunidad de medirse ante Lionel Messi. “Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”.
Además, el periódico aseguró que “viejas rivalidades se reavivarán el miércoles” y abrió el debate sobre si Suiza merecía una eliminación tan dolorosa. Con el recuerdo permanente de la Guerra de las Malvinas y una rivalidad que trasciende el fútbol, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una semifinal que acaparará la atención del planeta.
Más allá de la lucha por un lugar en la final del Mundial, Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar un enfrentamiento cargado de historia, simbolismo y cuentas pendientes.